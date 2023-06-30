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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком ВСУ недоволен тем, что многие расценивают украинское наступление как «шоу»
Тут техника ВСУ тысячами единиц горит, а на Западе смотрят на происходящим с попкорном.
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Как известно, ни один военный план «А» не выдерживает первого столкновения с оппонентом, в результате чего начинают использоваться планы «Б», «В», «Г» и так далее. Были ли у Украины относительно начавшегося 4 июня наступления планы кроме «А», сейчас сказать трудно: судя по действиям, скорее нет, чем да. Вот и главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post (WP) заявил, что его удивляет и даже откровенно «раздражает», что мир наблюдает за наступательной операцией, словно это какое-то «шоу».

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По словам Залужного, наступление — это не шоу: каждый метр даётся украинской армии с большим трудом и большой кровью. Процесс, утверждает Залужный, мог бы идти быстрее, если бы ВСУ в полной мере довольствовались необходимым оружием, в частности, истребителями F-16.

Наступление, как нетрудно посчитать, продолжается уже без малого четыре недели, а на следующей неделе и вовсе перешагнёт отметку в один месяц. За это время никакого реального продвижения добиться не удалось: ВСУ не дошли даже до первой линии российской обороны.

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По мнению Залужного, несоответствие скорости наступления ожиданиям — это проблемы тех, кто воспринимает наступление как своеобразное реалити-шоу. Вот так мы невзначай наблюдаем, как Украина меняется местами с Россией, командование которой внутри страны местные «зрители» с попкорном тоже постоянно критикуют за якобы неудовлетворительный темп ведения специальной военной операции. Необходимо понимать, что идёт тяжелейшая работа, в которой никто не указывал целью быстрый захват территорий Украины; ликвидацию вооружённых сил Украины — да, указывали, и данный процесс, судя по потерям со стороны ВСУ, продвигается с невероятной скоростью.

#россия #украина #боевые действия
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