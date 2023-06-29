Следящие за новостями в курсе, что после вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» в прежнем виде существовать уже не будет: часть последует за Евгением Пригожиным в Беларусь, другая часть подпишет контракты с МО РФ или другими силовыми ведомствами, остальным придётся вернуться к мирной жизни. Сегодня в социальных сетях стала появляться информация о том, с какой целью «вагнеровцы» вообще перемещаются в Беларусь.
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Слухи о создании на территории Беларуси полевых лагерей ЧВК «Вагнер» в той или иной степени подтверждаются. Уже имеются спутниковые снимки переоборудования одной из старых военных частей недалеко от города Осиповичи. Отмечается, что первый такой полевой лагерь «достаточно большой» и уже готов к приёму военнослужащих «Вагнера».
Согласно поступающим с мест комментариям, официальная задача — привлечение «вагнеровцев» в качестве инструкторов для белорусских вооружённых сил. Бойцы «Вагнера» поделятся опытом ведения современных боевых действий против экипированного натовским вооружением оппонента. Подразумевается, что частично ЧВК «Вагнер» будет сохранена, но работать будет внутри белорусского правового поля, усиливая тем самым западный фланг Союзного государства в условиях явно недружелюбных действий со стороны Польши и других европейских буферных государств.