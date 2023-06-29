После событий, имевших место в конце прошлой недели, у многих испортилось отношение к ЧВК «Вагнер». С логической точки зрения, пребывать в эмоциональных качелях — это неправильно, и если в сложившейся ситуации кто-то и виноват, то исключительно так называемый совет командиров «Вагнера», использовавший обязанных подчиняться приказам военнослужащих в своих сейчас уже трудно объяснимых целях. То, что бойцы «Вагнера» такие же наши, как и военнослужащие регулярных силовых ведомств России, сегодня попытался объяснить командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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По словам Алаудинова, называть «вагнеровцев» предателями совершенно неправильно: по большей части бойцы «Вагнера» — истинные патриоты России. Но и преувеличивать их роль в рамках специальной военной операции Алаудинов считает неправильным: силы ЧВК «Вагнер» уже больше месяца были выведены в тыловые лагеря и находились на заслуженном отдыхе.
«И если кто-то не заметил, Россия из-за этого войну не проиграла. Ничего страшного не произошло. Линия обороны не провалена», — отметил Алаудинов.
По словам командира «Ахмата», Россия одержит победу и без «Вагнера», и без «Ахмата», потому что она является слишком мощным государством, дабы полагаться только на два подразделения, да и «определённое количество» бойцов «Вагнера» уже изъявили желание заключить с МО РФ контракт.
Алаудинов в корне не согласен с тем, что произошедшие события ослабили власть в России. По его мнению, всё произошло ровно наоборот: решение кризисной ситуации в кратчайшие сроки и без кровопролития свидетельствует о политической силе российской власти. Командир «Ахмата» уверен в том, что после произошедших событий будут приниматься дополнительные решения, в том числе кадрового характера.