Сейчас формируется рабочая группа для создания ученой программы.

Уже с 1 сентября 2024 года в российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», прямо сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы. В её состав должны войти представители МЧС и Минобороны, об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

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«У нас появляется новый учебный предмет "Основа безопасности и защита Родины". На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. <…> Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — сказала Анна Тимофеева, выступая на круглом столе в Госдуме.

Параллельно с этим, для девочек разработана программа по основам медицинской подготовки. «Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — подчеркнула Тимофеева.

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По словам представителя Минпросвещения РФ, также сейчас наблюдается дефицит педагогов по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и технологии, но данный вопрос можно снять с помощью программ переподготовки.