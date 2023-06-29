Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В следующем году в российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»
Сейчас формируется рабочая группа для создания ученой программы.
рекомендации
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-15000р на 4070 Ti ASUS - цена в рублях падает
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

Уже с 1 сентября 2024 года в российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», прямо сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы. В её состав должны войти представители МЧС и Минобороны, об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

реклама

«У нас появляется новый учебный предмет "Основа безопасности и защита Родины". На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. <…> Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — сказала Анна Тимофеева, выступая на круглом столе в Госдуме.

Параллельно с этим, для девочек разработана программа по основам медицинской подготовки. «Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — подчеркнула Тимофеева.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-20000р на 4080 MSI Suprim X
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде
-24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

По словам представителя Минпросвещения РФ, также сейчас наблюдается дефицит педагогов по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и технологии, но данный вопрос можно снять с помощью программ переподготовки.

#минпросвещения рф
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

БРИКС++: Запад пытается играть в "догонялки", но уже слишком поздно — американский эксперт
26
Флешки, встроенные в стены - что это такое и какие файлы у них внутри
23
Готовимся к большой летней распродаже в Steam
47
Что происходит в России после "Самого длинного дня" — The Cradle
22
SSD стремительно дешевеют — 10 популярных моделей объемом 2 ТБ дешевле 10000 рублей
41
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июнь)
10
Анонс RTX 4060: Хуанг, ты когда перестанешь жадничать
103
История Socket 370, или о том, как "сокет для бедных" стал флагманским и к чему это привело
27
Легендарные суперкары, оставшиеся в тени своих собратьев
1
Что такое Refurbished видеокарты – 16 неприятных сюрпризов, поджидающих геймеров на AliExpress
50

Сейчас обсуждают

Алексей Жиров
21:09
Ну теперь будут обсирать! Пусть Алаутдинов за свои потери расскажет! И Шойгу тоже! Вот уж мелкий народец!
Командир «Ахмата»: «Группа Вагнера» ежедневно теряла в зоне СВО не менее 500 человек
хахахер
21:09
я давно стёр стим,там игр нормальных не дарят,а игр и так всяких валом с накатом у меня
В российском Steam вернули возможность пополнения кошелька через Qiwi
lighteon
21:08
По поводу Kabini/Temash - это вообще что-то непонятное) Там изначально SOC с одноканальным контроллером памяти ОЗУ. Это какой-то крайне неудачный начальный уровень непонятно для чего выпущенный)
Как меня выручала карта от AMD
lighteon
21:05
А где такое написано, что все прекрасно работает? В описании к Forspoken по английски написано, что нужен и SSD и более быстрая графическая карта)
Как меня выручала карта от AMD
Саша
21:05
За пост начислено вознаграждение)) скопировал статью и заменил некоторые моменты. На мыло таких авторов
На старте продаж в Японии новую RTX 4060 купил только один человек
lighteon
21:03
Что-то сударь вы какую-то фантастику пишите. У PS3 была совершенно другая процессорная архитектура, он был не 8 ядерным, а 1 ядерным с кучей разных блоков заточенных под определенные задачи и GPU был ...
Как меня выручала карта от AMD
Анатолий Павлюшин
21:03
Ты бы ещё в 320*240 на минималках запустил и сказал бы, что всё прекрасно идёт.
Как меня выручала карта от AMD
Q-Tuzoff
20:57
Понятно. Бывает. Я вот на все эти AAA-проекты с конскими требованиями забил сейчас вообще. Ноль интереса, да и сюжет в лучшем случае на троечку. Геймплей везде однообразный. Выгорание, так сказать... ...
Как меня выручала карта от AMD
Eppius
20:57
Пипец ахинея. ИИ так называемый двух слов связать вразумительно не может. Какие нафиг романы. Скоро будут видимо высокохудожественные фильмы от ИИ рекламировать.
Amazon заполонили романы, написанные искусственным интеллектом - некоторые попали в бестселлеры
DooC
20:57
ну так почитайте по внимательней,это со времен ещё PS3 где у них было 8 ядер а тот же CPU у Xbox был отбраковка всего 3 ядра,так и в этом покалении,так как потом пошла отбраковка у AMD этих ядер для с...
Как меня выручала карта от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем