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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Ростех сообщил о создании нового типа оптоволокна с улучшенной пропускной способностью
Он устойчивее при работе в агрессивных средах и не только.
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Холдинг «Швабе», который является частью Ростеха, сообщил о создании нового типа оптоволокна для сенсорных устройств с улучшенной пропускной способностью. В официальном комментарии по этому поводу представители «Швабе» отметили, что благодаря своей внутренней структуре материал позволит снизить энергозатраты и увеличить пропускную способность при передаче данных.

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Исследователи также подчеркнули, что устройства, созданные с использованием нового оптоволокна, будут устойчивее при работе в агрессивных средах и не подвержены воздействию электромагнитных помех.

Оптические волокна используются в телеметрии, телемеханике, коммуникациях на транспорте и в авиакосмической отрасли. А вот новый тип оптоволокна создали инженеры НПО ГОИ им. С.И. Вавилова.

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Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил по поводу создания новинки следующее: «Продукция предприятия невосприимчива к электромагнитным помехам и обладает длительным сроком службы — 25 лет и более. Убеждены, что их новая разработка найдет широкое применение в наиболее точных отраслях российской промышленности».

#ростех #российские разработки
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