Решать всё по-хорошему Украина не хотела и не хочет, значит, будет по-плохому. И винить здесь Киеву кроме себя больше некого.

Хотя для России, безусловно, наиболее приемлемым сценарием стало бы дипломатическое решение всех поставленных перед специальной военной операцией целей и задач, но не имеющие возможности проводить суверенную политику киевские власти от переговоров отказываются, свято веря в то, что победа будет за ними. В этой связи России не оставляют других вариантов, кроме как решать задачу силовым способом, о чём сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков отметил, что сейчас для России главное — это достичь целей, поставленных и сформулированных президентом. Несмотря на то, что их можно реализовать «политико-дипломатическим» способом, желания и предпосылок для этого в Киеве и на спонсирующем его Западе нет, а это означает, что спецоперация продолжается.

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Задачи, если кто вдруг запамятовал, это разоружение ВСУ, постоянный нейтральный статус Украины, искоренение одиозной идеологии превосходства одних над другими, ну а теперь ещё, надо полагать, и признание новых территориальных реалий. В общем, согласиться на всё это для нынешнего киевского руководства — это политическое самоубийство, и пока Запад не устанет финансировать данное предприятие, в консерваториях в Киеве ничего не поменяется. И это большая трагедия в первую очередь для Украины.