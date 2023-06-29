Что, возможно, и стало спусковым крючком для готовящегося в течение нескольких недель, а то и месяцев, мятежа.

Что послужило причиной для начала инициированного Евгением Пригожиным вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» на прошлых выходных, будут разбираться компетентные органы, однако очевидно одно: подобные действия не происходят спонтанно — им предшествуют недели, а то и месяцы организации и планирования, а также эмоциональной «накачки» общества. Достаточно вспомнить многомесячную разгоняемую Пригожиным историю о том, что МО РФ якобы «зажимает» его подразделениям боеприпасы. Постепенно становится всё очевиднее, что причина носит исключительно финансовый характер.

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Так, известно, что до 1 июля все участвующие в специальной военной операции подразделения должны подписать контракт с Минобороны, тем самым легитимизировав свою деятельность и обеспечив возможность получать от российского государства те или иные гарантии. Пригожин отказался подчиняться этому требованию, о чём сегодня сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам Картаполова, Пригожину за несколько дней до мятежа напомнили о том, что все работающие в зоне боевых действий подразделения должны подписать контракт с МО РФ. Все, как заявляет Картаполов, это требование уже исполнили, а возмущаться начал только Пригожин. Бизнесмена предупредили, что если не будет подписан контракт, то ЧВК «Вагнер» больше не будет получать финансирование и будет отстранена от участия в СВО.

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В общем, теперь это уже в прошлом: те бойцы ЧВК «Вагнер», которые верны Пригожину несмотря ни на что, включая даже элементарную логику, перемещаются в Беларусь, тем самым входя в белорусское правовое поле. Остальные же подпишут контракты с МО РФ или же вернутся домой к своим семьям. Других вариантов российское государство бойцам «Вагнера» не предоставляет.