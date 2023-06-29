Когда в небе работает авиация, а у противника своя авиация и ПВО фактически полностью выбиты, отражать наступление становится значительно удобнее. Вот уже на протяжении трёх с половиной недель разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «кошмарят» бронетехнику ВСУ, и сегодняшний день — не исключение. Минобороны опубликовало кадры работы «Аллигаторов» сразу по двум единицам бронетехники. Разрешение видео крайне низкое, но очертания техники похожи на бронемашины пехоты.
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Для поражения бронетехники Ка-52 применяют штатные противотанковые управляемые ракеты комплекса «Вихрь», которые отлично зарекомендовали себя в рамках специальной военной операции
В целом, необходимо помнить, что с момента начала так называемого контрнаступления ВСУ, не сумев прогрызть даже «предбанник» российской оборонительной линии, потеряли свыше тысячи единиц только бронетехники, не говоря уже о потерях в артиллерии, беспилотниках, авиации и в автомобильной технике. При этом важно помнить, что возможности для наступления у ВСУ ещё не иссякли, о чём свидетельствуют ежедневно продолжающиеся попытки прорвать российскую оборону на четырёх направлениях.