Но лучше набраться правды.

Так называемое контрнаступление ВСУ (почему «так называемое» — потому что данный термин в этом конкретном случае исключительно политический, а не военный, поскольку для контрнаступления сначала надо отбить наступление оппонента, чего в данной ситуации не было) безрезультатно для украинской стороны продолжается уже три с половиной недели. За это время было уничтожено больше тысячи единиц только бронетехники ВСУ, не говоря уже об артиллерии, БПЛА и авиации.

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Неизвестно, какой план был поставлен перед украинскими войсками, но смена риторики киевского руководства свидетельствует о том, что вся операция явно пошла не по плану. Если раньше на Украине рассчитывали на то, что в первые 24 часа удастся совершить прорыв обороны, после чего вся линия боевого соприкосновения (ЛБС) посыплется в результате необходимости затыкать образовавшиеся дыры, то реальность оказалась прямо противоположной: ЛБС не двигается с места.

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И реальность находит отражение в исходящих из Киева заявлениях. Так, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что быстрое наступление бывает только в сказках. По словам Данилова, всем бы очень хотелось, чтобы наступление шло быстрее, но это не прогулка, а тяжёлая каждодневная работа, и обществу нужно набраться терпения.