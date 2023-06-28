Когда премьер-министр Венгрии называет Украину страной, не имеющей суверенитета, он, справедливости ради, смягчает всю плачевность сложившейся ситуации. Внешнее управление в Киеве достигло столь безмерного уровня, что граждан Польши на Украине уравнивают в правах с украинцами, а чиновников и военных могут обязать изучать английский язык. О том, что перспектива обязательного изучения английского языка абсолютно реальна, свидетельствует законопроект, внесённый сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду.
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Законопроект подразумевает, что ряд чиновников, военных и прочих госслужащих обязаны будут владеть английским хотя бы на базовом уровне. Речь идёт о главах администраций, офицерах, сотрудниках полиции, работниках образования, транспорта и культуры, прокурорах и прочих должностях, в той или иной мере подразумевающих международное общение.
Формально законопроект относится к целому ряду решений, направленных на «европейскую интеграцию» Украины, для которой языковой барьер со странами Евросоюза до сих пор, несмотря на статус кандидата в кандидаты в члены сообщества, остаётся одним из препятствий. На самом деле, конечно же, никто принимать Украину в ЕС не станет даже если все там будут разговаривать на чистейшем английском, и в реальности данный закон — просто очередное свидетельство внешнеуправляемого статуса киевской власти.