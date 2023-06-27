Общая сумма — $500 млн, которых так не хватает американским бездомным.

Соединённые Штаты продолжают оказывать Украине поддержку в деле того, что в Вашингтоне называют «отражением российской агрессивной войны». Пичкая ВСУ техникой и снарядами на фоне одного за другим провала в ходе наступательных операций, в США рассчитывают максимально измотать российскую армию, потому что на большее надеяться, глядя на объективную реальность, даже там уже перестали. Как итог, сегодня Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, на сей раз на сумму в $500 миллионов.

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Очередной пакет подразумевает передачу боеприпасов и техники, непосредственно уже имеющихся в арсеналах США. То есть, по сути, Вашингтон отрывает от себя, чтобы «укрепить» Украину. В свежий пакет входят:

дополнительные снаряды для ЗРК Patriot;

ПЗРК Stinger;

дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;

взрывчатка и системы для расчистки заграждений;

оборудование для расчистки минных полей;

артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;

30 БМП Bradley;

25 бронетранспортёров Stryker;

управляемые противотанковые ракеты TOW;

ПТРК Javelin;

противотанковые системы AT-4;

противотанковые ракеты;

противорадиолокационные ракеты HARM;

высокоточные снаряды для воздушной техники (видимо, речь идёт о БПЛА);

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к ним и гранат;

приборы ночного видения и тепловизоры;

оборудование для проверки и диагностики для ремонта и обслуживания техники;

запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

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Как видим, США не думают прекращать подбрасывать дрова в костёр украинского конфликта и вынуждать Киев перестать жить в иллюзиях и идти на переговоры. В Вашингтоне верят в то, что рано или поздно Украина сможет выбить себе более приемлемые условия для переговоров. Но, скорее всего, в реальности российские условия мира будут становиться всё жёстче, жёстче и жёстче. И виноваты во всём те, кто дёргают кукол за ниточки.