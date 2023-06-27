Соединённые Штаты продолжают оказывать Украине поддержку в деле того, что в Вашингтоне называют «отражением российской агрессивной войны». Пичкая ВСУ техникой и снарядами на фоне одного за другим провала в ходе наступательных операций, в США рассчитывают максимально измотать российскую армию, потому что на большее надеяться, глядя на объективную реальность, даже там уже перестали. Как итог, сегодня Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, на сей раз на сумму в $500 миллионов.
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Очередной пакет подразумевает передачу боеприпасов и техники, непосредственно уже имеющихся в арсеналах США. То есть, по сути, Вашингтон отрывает от себя, чтобы «укрепить» Украину. В свежий пакет входят:
- дополнительные снаряды для ЗРК Patriot;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
- взрывчатка и системы для расчистки заграждений;
- оборудование для расчистки минных полей;
- артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм;
- 30 БМП Bradley;
- 25 бронетранспортёров Stryker;
- управляемые противотанковые ракеты TOW;
- ПТРК Javelin;
- противотанковые системы AT-4;
- противотанковые ракеты;
- противорадиолокационные ракеты HARM;
- высокоточные снаряды для воздушной техники (видимо, речь идёт о БПЛА);
- стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к ним и гранат;
- приборы ночного видения и тепловизоры;
- оборудование для проверки и диагностики для ремонта и обслуживания техники;
- запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
Как видим, США не думают прекращать подбрасывать дрова в костёр украинского конфликта и вынуждать Киев перестать жить в иллюзиях и идти на переговоры. В Вашингтоне верят в то, что рано или поздно Украина сможет выбить себе более приемлемые условия для переговоров. Но, скорее всего, в реальности российские условия мира будут становиться всё жёстче, жёстче и жёстче. И виноваты во всём те, кто дёргают кукол за ниточки.