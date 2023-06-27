В ходе событий, происходивших в России в минувшую субботу, трудно было определить, где фейк, а где правда. Оказывается, что сведения о попытке некоторых чиновников и сотрудников государственных корпораций выехать из страны (по сути — сбежать) во время мятежа не преувеличены, и соответствующую тему сегодня затронул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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По мнению Володина, России не по пути с такими малодушными товарищами: тех госслужащих, которые спешно ретировались, нужно предать огласке, да и вообще наказать, в том числе посредством снятия с должностей.
Володин поручил председателю комитета Госдумы по безопасности вместе с правоохранительными органами «проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях, и предать это гласности».