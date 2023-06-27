Всё могло закончиться для ЧВК «Вагнер» жуткой трагедией. Но одумались. Спасибо Лукашенко.

Благодаря посредничеству президента Беларуси Александра Лукашенко вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» удалось закончить без тотального уничтожения этой группы, больших потерь, проблем в зоне СВО и чудовищного позора для России на мировой арене (в основном, конечно, в дружественных государствах). К силовому решению этой проблемы в России были готовы, поскольку не знали, чем закончатся переговоры Лукашенко с Евгением Пригожиным, и сегодня президент Беларуси на встрече с силовиками рассказал, как для него проходила минувшая суббота.

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По словам Лукашенко, поначалу Пригожин не был готов идти на компромиссы, но во второй или третий разговор уже была заметна его готовность уступить свои нелепые требования. Лукашенко предупредил Пригожина, что если «вагнеровцы» убьют хоть одного человека, особенно гражданского, то о переговорах можно забыть, на что Пригожин «поклялся» белорусскому президенту, что ничего такого не случится. Всего было 6 или 7 раундов переговоров.

Касательно требований о «выдаче» Шойгу и Герасимова Лукашенко объяснил Пригожину, что эти требования абсурдны и невыполнимы, добавив, что лично он не пошёл бы на такое соглашение. Пригожин, продолжает Лукашенко, начал соглашаться, затем отказываться от своих требований.

К тому моменту дело уже шло к вечеру, а колонны ЧВК «Вагнер» находились в паре сотен километров от Москвы. Пригожин спросил у Лукашенко, как ему быть дальше, ведь если колонны остановятся, то по ним могут начать наносить удары. В ответ на это белорусский лидер гарантировал безопасность, переговорив на соответствующую тему с главой ФСБ Бортниковым, а самому Пригожину предложил переместиться в Беларусь. Когда гарантии неуничтожения колонн «Вагнера» были получены, Пригожин, посоветовавшись с командирами ЧВК, объявил о разворачивании колонн.

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Что до готовности Москвы к силовому решению вопроса, то здесь Лукашенко прямо отметил, что подавлять мятеж российское руководство было готово: только в столице было выделено примерно 10 тысяч сотрудников силовых ведомств. В Ростов тем временем мчались чеченские подразделения «Ахмата». Так что большое счастье, что мятеж, который в любом случае был бы подавлен, удалось разрешить относительно бескровно. За погибших лётчиков Пригожин пообещал выплатить их семьям компенсации по 50 миллионов рублей.