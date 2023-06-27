Минобороны регулярно публикует кадры уничтожения военной техники ВСУ в ходе отражения попыток проведения наступательных операций на различных участках линии боевого соприкосновения. Сегодня, например, ведомство показало видео, в котором разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» при помощи управляемых противотанковых ракет «Вихрь» уничтожают бронетехнику ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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Следует помнить, что наступательные действия ВСУ идут уже почти три с половиной недели, и до сих пор не осуществили никакого серьёзного продвижения, не дойдя даже до первой линии российской обороны. Потери украинской техники при этом столь чудовищные, что временами даже превосходят сражения времён Второй мировой войны. В общей сложности на сегодняшний день ВСУ только в наступательных операциях потеряли свыше тысячи единиц только бронетехники — без учёта артиллерии, лёгкой техники, автомобилей, авиации, беспилотников, систем ПВО и других технических средств.
При этом также важно помнить, что ВС РФ постоянно, каждый день (каждую ночь) наносят удары по складам ВСУ, скоплениям техники, а также местам дислокации резервов. Так что реальные цифры потерь в технике гораздо больше, чем те, что зафиксированы непосредственно на местах боёв.