«Вихри» уносят технику далеко-далеко.

Минобороны регулярно публикует кадры уничтожения военной техники ВСУ в ходе отражения попыток проведения наступательных операций на различных участках линии боевого соприкосновения. Сегодня, например, ведомство показало видео, в котором разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» при помощи управляемых противотанковых ракет «Вихрь» уничтожают бронетехнику ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

реклама

Следует помнить, что наступательные действия ВСУ идут уже почти три с половиной недели, и до сих пор не осуществили никакого серьёзного продвижения, не дойдя даже до первой линии российской обороны. Потери украинской техники при этом столь чудовищные, что временами даже превосходят сражения времён Второй мировой войны. В общей сложности на сегодняшний день ВСУ только в наступательных операциях потеряли свыше тысячи единиц только бронетехники — без учёта артиллерии, лёгкой техники, автомобилей, авиации, беспилотников, систем ПВО и других технических средств.

рекомендации ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75 -20000р на 4080 MSI Suprim X MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -15000р на 4070 Ti ASUS в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке -24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

При этом также важно помнить, что ВС РФ постоянно, каждый день (каждую ночь) наносят удары по складам ВСУ, скоплениям техники, а также местам дислокации резервов. Так что реальные цифры потерь в технике гораздо больше, чем те, что зафиксированы непосредственно на местах боёв.