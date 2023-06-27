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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко: в трудных переговорах с Пригожиным участвовали Бортников и Евкуров
Переговоры были по-мужски трудными.
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Уже ни для кого не секрет, что пока российское общество в субботу не понимало, почему мятежникам из ЧВК «Вагнер» под предводительством командования этой группы никто не оказывает сопротивление, позволяя занимать военные объекты в Ростове-на-Дону и нестись по шоссе в сторону Москвы, велись тяжёлые переговоры при непосредственном участии президента Беларуси Александра Лукашенко. Именно благодаря его инициативе и удалось избежать чудовищного кровопролития, физического уничтожения ЧВК «Вагнер», огромных потерь, непредсказуемых последствий для специальной военной операции, а также несмываемого позора для России в глазах дружественных стран.

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Сегодня в рамках выступления перед белорусскими силовиками Лукашенко заявил, что в организации и ведении переговоров важную роль также сыграли замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, а также директор ФСБ России Александр Бортников.

Переговоры были тяжёлыми, и поначалу, заявил Лукашенко, Путин считал их вовсе бесполезными, готовясь к силовому решению проблемы. Первые полчаса переговоры с Пригожиным велись фактически полностью на матерном языке (к вопросу об адекватности, личности и психологическом портрете Пригожина, разговаривающего матом с главой союзного России государства).

В конечном счёте Лукашенко удалось убедить Пригожина в том, что «худой мир лучше доброй войны», принять предложение по передислокации в Беларусь и дать всем того желающим бойцам ЧВК «Вагнер» заключить контракты с Минобороны.

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И хотя переговоры — это, безусловно, важная часть причины, по которой всё разрешилось относительно мирно и быстро, но ключевая причина заключается в отторжении преступных действий командования ЧВК «Вагнер» в обществе, полном отсутствии поддержки их действий в российском руководстве, а также готовности к уничтожению мятежников. К счастью, в последний момент до командования «Вагнера» дошло, что ещё один шаг — и случилось бы непоправимое. В первую очередь для них самих, а затем уже и для России в целом.

#россия #политика #чвк "вагнер"
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