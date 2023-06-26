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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Британии верит в то, что ракеты Storm Shadow повлияли на ход российской спецоперации на Украине
Жизнь в иллюзиях — это приятно. Правда, до тех пор, пока на голову не обрушивается реальность.
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Недавно Британия объявила о том, что передала Киеву крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью действия до 300 километров (в экспортном варианте). Редко, но метко эти ракеты всё же прорываются через эшелоны российской системы противовоздушной обороны, и каждый такой случай, который является исключением, нежели правилом, в Лондоне воспринимают как большой успех своего совместного с Францией предприятия по производству данных ракет.

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В частности, сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес в рамках слушаний в Палате общин заявил, что ракеты Storm Shadow продемонстрировали «почти безошибочную» точность и способность эффективно поражать цели. По словам Уоллеса, применение ракет Storm Shadow повлияло на ход ведения боевых действий со стороны России, что наглядно демонстрирует важность нанесения ударов по российским тылам. Уоллес призвал другие страны также предоставить Киеву дальнобойные системы поражения.

Следует понимать, что в реальности абсолютное большинство ракет Storm Shadow сбиваются системами ПВО, и пока что не было зафиксировано ни одного случая попадания ими по какой бы то ни было чувствительной цели. Разве что повреждение Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсконскую область, можно назвать неприятным инцидентом, связанным с ударами ракетами Storm Shadow.

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Россия уже предупредила Украину и её западных покровителей о том, что если переданные Киеву дальнобойные системы будут применяться для ударов по России, то ответом станет уничтожение ещё одних центров принятия решений на Украине. За последние пару месяцев Россия три раза наносила удары по центрам принятия решений, одним из которых стала штаб-квартира Главного управления разведки Минобороны Украины.

#россия #украина #боевые действия #великобритания #storm shadow #британия
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