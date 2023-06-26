Дела его и правда тёмные.

Стало известно, что Миломир Десница, 33-летний гражданин Хорватии и Сербии, обвинённый в запуске и управлении даркнет-маркета Monopoly Market, недавно был экстрадирован из Австрии для предъявления обвинений в Вашингтоне. Ему вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, а также владение и распространение запрещённых веществ. Если вина Миломира будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение.

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Десница использовал как минимум две службы обмена криптовалют для отмывания своих незаконных доходов. Затем он продавал криптовалюту сербским трейдерам из рук в руки в обмен на фиатную валюту (её стоимость обеспечивается государством, выпускающим её), чтобы отмыть свои заработки.

В ходе международной операции правоохранительных органов под кодовым названием SpecTor были арестованы 288 продавцов и клиентов даркнета по всему миру, а полиции удалось конфисковать около 50 миллионов евро наличными и криптовалютой. Арестованные продавцы работали через упомянутый выше Monopoly Market, где продавались не только запрещённые вещества, но и оружие.

Даркнет-маркет был запущен в 2019 году, но позже контроль над ним получили власти Германии в 2021 году, после чего площадка использовалась для сбора доказательств о продавцах и покупателях. Представители Европола утверждают, что «засветившиеся» на Monopoly Market продавцы также работали на других дарнкет-маркетах, поэтому их арест «в значительной степени» повлиял на торговлю запрещёнными веществами и незаконными товарами в даркнете.

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Операция Spector помогла правоохранительным органам конфисковать 850 кг наркотиков и 117 единиц огнестрельного оружия.