Ну, а мы-то наивные и поверим, да?

Вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер», который удалось быстро погасить благодаря переговорам на фоне отсутствия поддержки мятежной группы со стороны российского руководства и общества, оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Одним из таких вопросов является возможная причастность западных спецслужб к вербовке командования ЧВК «Вагнер», поскольку слишком уж «удачно» этот мятеж наложился на безрезультатные попытки ВСУ осуществлять наступательные действия — прямо по методичке.

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Если подобные взаимосвязи видят журналисты, то на порядки отчётливее их видят и в специальных службах и в различных силовых ведомствах. Поэтому посол США в Москве Линн Трейси передавала российским представителям сигналы о том, что Вашингтон непричастен к происходившим событиям. По крайней мере, такой информацией поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами.

По словам Лавровы, сигналы госпожи Трейси «не секретные»: США надеялись, что российское ядерное оружие не попадёт под контроль мятежной группы, и что американские дипломаты не пострадают от противоправных действий.

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Ранее в западных СМИ поступала информация о том, что американская разведка якобы за две недели знала о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер», но не передала соответствующие сведения российской стороне. Лавров считает, что американцы так поступили в надежде на то, что мятеж увенчается успехом. От себя отметим, что крайне наивно полагать, что если о чём-то знала американская разведка, то об этом не знала российская контрразведка.