Как вам всем хорошо известно, вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» удалось погасить дипломатическим способом на фоне полного отсутствия поддержки противоправных действий «вагнеровцев» в российском руководстве и обществе, избежав чудовищных последствий как внутри страны (уничтожение одного из самых боеспособных подразделений и несение больших потерь со своей стороны), так и за её пределами (дипломатический и репутационный удар по России в дружественных странах в случае силового подавления мятежа был бы несмываемым). В результате достигнутой договорённости в ЧВК «Вагнер» произойдут серьёзные изменения, а её «лицо» Евгений Пригожин отправился в Беларусь под гарантии президента Лукашенко, чтобы заниматься там пока необъявленными действиями.
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И вот, как сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал Brief, Пригожина якобы уже заметили в Минсве в отеле Green City. Естественно, журналисты не были бы журналистами, если бы не ринулись обзванивать гостиницу, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи. В самом отеле поступили разумно и заявили, что сведения о постояльцах являются секретными.
Естественно, на сегодняшний день главной загадкой является дальнейшая судьба самого Пригожина, которого, по всей видимости, помиловали, прекрасно понимая, что он не является командующим ЧВК «Вагнер», а, по сути, выступает в качестве менеджера и по совместительству «говорящей головы» организации. Не исключено, что всё это часть некоего большого плана: например, на Западе очень переживают по поводу того, что ЧВК «Вагнер» теперь смогут пойти на штурм Киева.