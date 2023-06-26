Его якобы видели в одном из минских отелей.

Как вам всем хорошо известно, вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» удалось погасить дипломатическим способом на фоне полного отсутствия поддержки противоправных действий «вагнеровцев» в российском руководстве и обществе, избежав чудовищных последствий как внутри страны (уничтожение одного из самых боеспособных подразделений и несение больших потерь со своей стороны), так и за её пределами (дипломатический и репутационный удар по России в дружественных странах в случае силового подавления мятежа был бы несмываемым). В результате достигнутой договорённости в ЧВК «Вагнер» произойдут серьёзные изменения, а её «лицо» Евгений Пригожин отправился в Беларусь под гарантии президента Лукашенко, чтобы заниматься там пока необъявленными действиями.

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И вот, как сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-канал Brief, Пригожина якобы уже заметили в Минсве в отеле Green City. Естественно, журналисты не были бы журналистами, если бы не ринулись обзванивать гостиницу, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи. В самом отеле поступили разумно и заявили, что сведения о постояльцах являются секретными.

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Естественно, на сегодняшний день главной загадкой является дальнейшая судьба самого Пригожина, которого, по всей видимости, помиловали, прекрасно понимая, что он не является командующим ЧВК «Вагнер», а, по сути, выступает в качестве менеджера и по совместительству «говорящей головы» организации. Не исключено, что всё это часть некоего большого плана: например, на Западе очень переживают по поводу того, что ЧВК «Вагнер» теперь смогут пойти на штурм Киева.