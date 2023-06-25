В стране начался нужный и серьёзный этап внесения ЧВК в правовое поле, а также кары для зачинщиков мятежа.

Если вчерашние события с вооружённым мятежом ЧВК «Вагнер» что-то и показали, то это то, что деятельность частных военных компаний, как бы они ни назывались, должна жёстким образом контролироваться. Пока что в России же отсутствует даже банальный закон о ЧВК, а из текущих законов следует, что деятельность частных военных компаний и вовсе можно подогнать под уголовно наказуемое наёмничество. В общем, предложения о придании частным военным компаниям какого-то оформленного юридического статуса стали поступать из комитета Госдумы по обороне, а конкретно — от председателя этого комитета Андрея Картаполова.

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По словам Картаполова, в России необходим регулирующий деятельность ЧВК закон, и комитет сейчас над этим работает. Что касается действий непосредственно ЧВК «Вагнер», то группа исполняла приказы своего командования, но непосредственно бойцы «Вагнера» не делали «ничего предосудительного»: никого не обижали и ничего не ломали, к ним ни у кого нет никаких претензий, и если они захотят подписать контракт с Минобороны, то он будет подписан.

Дальнейшая судьба непосредственно ЧВК «Вагнер» пока не определена. По мнению Картаполова, сперва необходимо определиться, какие в её составе останутся подразделения и останутся ли вообще, кому будут непосредственно подчиняться, и так далее. Запрещать ЧВК «Вагнер» Картаполов не считает целесообразным: все вопросы будут задаваться руководству этой частной военной компании. Разгон ЧВК «Вагнер» как «самого боеспособного подразделения в России», считает Картаполов, станет лучшим подарком для НАТО и Украины, и делать этого не надо.

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Напомним, что считающийся «лицом» ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в результате не нашедшего поддержки внутри страны вооружённого мятежа принял переданное через Александра Лукашенко предложение российского руководства о своём «уходе» в Беларусь. А вот реальным командирам «Вагнера», по всей видимости, никто таких «индульгенций» не выписывал, и действия в их отношении должны быть не просто жёсткими, а показательно жесточайшими.