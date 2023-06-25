Несмотря ни на что тяжёлая работа продолжается.

Хотя выходные в России выдались непростыми, но работа в рамках специальной военной операции продолжалась. Воспользовавшись вооружённым мятежом ЧВК «Вагнер», что полностью соответствует западной методичке по совмещению наступления с мятежом внутри страны-противника, вооружённые силы Украины продолжили наступательные действия, причём на этот раз уже даже не на трёх, а сразу на четырёх направлениях: Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском.

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Согласно официальной сводке, на Донецком направлении ВСУ осуществили десять атак в районах Орехово-Васильевки, Курдюмовки, Ягодного, Зализнянского и Дубо-Васильевки, а также четыре атаки в районах Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского. На Краснолиманском направлении ВСУ осуществили четыре атаки в районах Ямполовки, Кармазиновки и Червоной Дибровы.

Южно-Донецкое направление в районе Времевского выступа подверглось двум атакам теробороны Украины, а на Запорожском направлении была осуществлена атака в районе населённого пункта Работино.

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Все удары ВСУ и теробороны были отражены с нанесением им тяжелейшего огневого поражения с помощью артиллерии и боевой авиации. Как гласит официальная сводка, суммарно на четырёх направлениях за сутки противником было потеряно 11 БМП, 1 танк, 7 боевых бронемашин, 10 автомобилей, 5 пикапов, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б». О потерях в личном составе мы, по традиции, исключительно из этических соображений писать не будем. Во-первых, это всё-таки чьи-то мужья и сыновья, а не бездушная техника, а во-вторых, методика подсчётов потерь в личном составе давно вызывает вопросы, и они в любом случае сильно приблизительные.