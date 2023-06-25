Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России отразила наступательные действия ВСУ на четырёх направлениях линии боевого соприкосновения
Несмотря ни на что тяжёлая работа продолжается.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену

Хотя выходные в России выдались непростыми, но работа в рамках специальной военной операции продолжалась. Воспользовавшись вооружённым мятежом ЧВК «Вагнер», что полностью соответствует западной методичке по совмещению наступления с мятежом внутри страны-противника, вооружённые силы Украины продолжили наступательные действия, причём на этот раз уже даже не на трёх, а сразу на четырёх направлениях: Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском.

реклама

Согласно официальной сводке, на Донецком направлении ВСУ осуществили десять атак в районах Орехово-Васильевки, Курдюмовки, Ягодного, Зализнянского и Дубо-Васильевки, а также четыре атаки в районах Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Первомайского. На Краснолиманском направлении ВСУ осуществили четыре атаки в районах Ямполовки, Кармазиновки и Червоной Дибровы.

Южно-Донецкое направление в районе Времевского выступа подверглось двум атакам теробороны Украины, а на Запорожском направлении была осуществлена атака в районе населённого пункта Работино.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Все удары ВСУ и теробороны были отражены с нанесением им тяжелейшего огневого поражения с помощью артиллерии и боевой авиации. Как гласит официальная сводка, суммарно на четырёх направлениях за сутки противником было потеряно 11 БМП, 1 танк, 7 боевых бронемашин, 10 автомобилей, 5 пикапов, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б». О потерях в личном составе мы, по традиции, исключительно из этических соображений писать не будем. Во-первых, это всё-таки чьи-то мужья и сыновья, а не бездушная техника, а во-вторых, методика подсчётов потерь в личном составе давно вызывает вопросы, и они в любом случае сильно приблизительные.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британская пресса опасается, что теперь ЧВК «Вагнер» может пойти на штурм Киева
Заваленный вчера «мемами» продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене фамилии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GSC объявило войну русскоязычному игрожуру
23
Гиперзвуковая ракета 9-А-7660 «Кинжал» и её реальные возможности
18
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
17
Мои впечатления от игры Rage. Часть 1
17
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
12
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
3
Чимбальбом - 6: Маргаритки, пионы, ирисы, гвоздики и прочие старые фото цветов
5
7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
2
Сериал Гончие (Bloodhounds) - немножко брутального экшена
4
Разработка железа на System Verilog HDL/VHDL с использованием Верилитора для ускорения проектировки
1

Сейчас обсуждают

хахахер
18:57
беларусь,там щас наживка просто закинута,на верхушку власти англосаксов,так сказать на самую главную там рыбу
В Украине заговорили о теневых российских переговорщиках и возможном участии Лукашенко в переговорах
Алексей Петрович
18:55
карта монстр, похоже будет даже быстрее 4060ти
GeForce RTX 4060 оказалась до 61 % быстрее RTX 3060 в первых тестах 3DMark
Михаил Barash Андреев
18:54
Да что ты городишь? Ты-то кто такой? Академию генштаба заканчивал, чтобы кому-то советы давать, как воевать надо? Тебе кто-то что-то обещал? В какие-то сроки уложиться. Угомонись. Собакой собственной ...
Разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер» стало возможным при посредничестве Лукашенко
Михаил Barash Андреев
18:53
Тяжело тебе, наверное, без юмора живётся.
Заваленный вчера «мемами» продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене фамилии
хахахер
18:51
наоборот нормально,чё хочешь то и читай,сайт не привязан к тематике просто сильно.И в поисковике,ты искал одно,а нашёл другое,поэтому и возмущение
Заваленный вчера «мемами» продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене фамилии
Алексей
18:51
Что за муть стала творится на оверах? Такое ощущение гуманитариев стали допускать до технического ресурса.
Gigabyte представила новый процессор Ryzen 7 5700 на AM4: 8 ядер, 16 потоков и до 4,6 ГГц
Никита Прохнов
18:50
Я думаю все ЛЮДИ уже поняли что GSC и тд ересь уже не те кем были раньше А кто они щас ? Уроды ? Вроде всегда были Фашисты ? Да тоже всегда ими были Просто пора уже понять одну вещь ИХ никак не испр...
GSC объявило войну русскоязычному игрожуру
Михаил Авраменко
18:49
Или министром обороныы.
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
E. S.
18:49
"Вчера многие уголовников Вагнера поддерживал." - Ты сама это высосало из новостная телеграмо?
Покинувший Россию Пригожин передал всем «привет»
хахахер
18:47
подъёбывали много тёзку видимо
Заваленный вчера «мемами» продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене фамилии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем