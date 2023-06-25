В шутку, естественно.

Драма с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, на самом-то деле, продолжается уже примерно полгода: именно тогда Пригожин начал бездоказательно обвинять МО РФ в намеренном «сжатии» поставок боеприпасов, и дальше уровень эскалации со стороны Пригожина увеличивался, пока в итоге не случился вчерашний вооружённый мятеж, который никто из политического и военного руководства страны не поддержал, и результатом которого стало возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря. Сам Евгений Пригожин принял переданное российскими властями через президента Беларуси Александра Лукашенко предложение о своей личной передислокации в РБ под гарантии президента республики.

реклама

Но довольно предисловия и краткого изложения вчерашних событий, поскольку данная новостная заметка, служащая исключительно для разгрузки информационной обстановки, хоть и связана с Пригожиным, но с другим — тем, который Иосиф, музыкальный продюсер. Не секрет, что «мемов» с однофамильцем основателя ЧВК «Вагнер» было создано безмерное количество, а вчера оно и вовсе стало расти в геометрической прогрессии.

К данному обстоятельству сам Иосиф Пригожин относится с пониманием. По его словам, люди даже не представляют, сколько «мемных» сообщений пришло ему на телефон от огромного количества контактов. Как отметил продюсер, «лучше уж пусть меня троллят, если стране от этого станет спокойнее», добавив при этом, что в России есть национальная особенность — прибегать к юмору в тяжёлый момент.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На фоне всего произошедшего вчера Пригожин (в шутку, естественно) заявил, что задумывается о смене фамилии — например, на Перфилов-Пригожин.