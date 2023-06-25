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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Заваленный вчера «мемами» продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене фамилии
В шутку, естественно.
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Драма с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, на самом-то деле, продолжается уже примерно полгода: именно тогда Пригожин начал бездоказательно обвинять МО РФ в намеренном «сжатии» поставок боеприпасов, и дальше уровень эскалации со стороны Пригожина увеличивался, пока в итоге не случился вчерашний вооружённый мятеж, который никто из политического и военного руководства страны не поддержал, и результатом которого стало возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря. Сам Евгений Пригожин принял переданное российскими властями через президента Беларуси Александра Лукашенко предложение о своей личной передислокации в РБ под гарантии президента республики.

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Но довольно предисловия и краткого изложения вчерашних событий, поскольку данная новостная заметка, служащая исключительно для разгрузки информационной обстановки, хоть и связана с Пригожиным, но с другим — тем, который Иосиф, музыкальный продюсер. Не секрет, что «мемов» с однофамильцем основателя ЧВК «Вагнер» было создано безмерное количество, а вчера оно и вовсе стало расти в геометрической прогрессии.

К данному обстоятельству сам Иосиф Пригожин относится с пониманием. По его словам, люди даже не представляют, сколько «мемных» сообщений пришло ему на телефон от огромного количества контактов. Как отметил продюсер, «лучше уж пусть меня троллят, если стране от этого станет спокойнее», добавив при этом, что в России есть национальная особенность — прибегать к юмору в тяжёлый момент.

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На фоне всего произошедшего вчера Пригожин (в шутку, естественно) заявил, что задумывается о смене фамилии — например, на Перфилов-Пригожин.

#россия #политика #музыка
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overdose72kz
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хахахер
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scroooge
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Китя.
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все игры играю с лучами на ультра. пример все ползунки на максе где не тянет много игр могу накидать.https://disk.yandex.ru/d/wCD5MlmDjQ6pKA
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
хахахер
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