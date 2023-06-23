Закономерный итог.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования для операторов Ericsson сообщил о расторжении договора на аренду большей части главного офиса в РФ, а также о сокращении 92 % штата в стране.

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Напомним, на конец прошлого года в российском представительстве Ericsson числилось 48 инженеров. А в 2021 году в штате компании в РФ было 565 сотрудников, включая инженеров и специалистов, которые занимались техподдержкой на сетях в разных городах. Производитель в период с апреля по август 2022 года закрыл все свои офисы в Уфе, Ульяновске, Казани, Кемерово, Иваново, Краснодаре, Владимире, Ростове-на-Дону, Туле и Костроме. Нетронутым оставался только офис в Москве.

Ericsson также обещала оказывать всяческую поддержку (финансовую и социальную) сотрудникам, попавшим под сокращения в ходе закрытия российского представительства. Крупнейшими клиентами шведской компании раньше считались «Ростелеком», МТС и Tele2. Доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляла около 20 %.

И ещё для справки: центральный офис российского подразделения Ericsson находится на Ленинградском шоссе на северо-западе Москвы. Договор аренды на него действовал до середины февраля 2029 года, общая площадь занимаемых помещений составляла 4675 кв. м. Компания подписала 1 декабря 2022 года соглашение о расторжении аренды большей части офиса в конце марта текущего года с полагающейся в таком случае выплатой компенсации арендодателю.

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Ericsson объявила о приостановке деятельности в РФ на неопределённый срок из-за санкций. По итогам второго квартала 2022 года, компания недополучила $130 млн в связи с уходом с российского рынка.