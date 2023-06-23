Ущерб, нанесённый вчерашним ракетным ударом со стороны ВСУ по Чонгарскому мосту в Херсонской области, оказался гораздо серьёзнее, чем изначально предполагали власти региона. Если вчера заявлялось о незначительном повреждении дорожного полотна с возможностью его восстановления в течение максимум нескольких дней, то сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что повреждения оказались «намного серьёзнее, чем мы думали».
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По словам Сальдо, мост для передвижения пока непригоден, и в ближайшие 15—20 дней на нём будут проводиться исследовательские работы. Сколько ещё времени потребуется на восстановление повреждений, не уточняется.
Чонгарский мост соединяет Крымский полуостров с юго-восточной частью Херсонской области. По данной транспортной артерии наверняка осуществляется снабжение сражающейся на Запорожском направлении группировки российских войск. На сегодняшний день рядом с Чонгарским мостом уже наведена понтонная переправа.