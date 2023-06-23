С марта 2014 года и по сей день в западной информационной повестке используется тезис о том, что присоединение Крыма Россией — это «аннексия», то есть, насильственное присоединение территории одного государства к другому государству без учёта мнения первого. Сейчас на Западе не принято вспоминать о том, что Крым в составе Украины был автономной республикой с изрядной долей самостоятельности в принятии решений, и с юридической точки зрения присоединялся к России не в виде украинской территории, а в виде краткосрочно независимого государства. Но время рано или поздно расставит точки над i, особенно, если в этом будут помогать люди, имеющие в западных политических кругах колоссальный авторитет.
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Так, экс-президент США Барак Обама, при президентстве которого и начались непоправимые преобразования в украинской государственности, в интервью телеканалу CNN заявил, что при рассмотрении событий, произошедших в 2014 году, следует отталкиваться от существовавшей тогда реальности.
А реальность, по словам Обамы, следующая: в Крыму проживало (и продолжают проживать) русскоговорящее абсолютное большинство, с симпатией относившееся к России и воспринимавшее Россию как страну, представлявшую их интересы и желания. Именно поэтому, добавил Обама, в Крыму и не было вооружённого вторжения, и весь процесс его присоединения к России удалось реализовать исключительно политическим путём.
Кроме того, и сама Украина того периода также была неоднородна: многие украинцы в 2014 году также испытывали симпатию к России, и парламенту в Киеве было крайне непросто согласовывать действия, направленные на противостояние этим настроениям. С тех пор, как отметил Обама, всё кардинально изменилось, и перемены в украинском общественном сознании привели к тому, что Украина решилась на сопротивление российской специальной военной операции.