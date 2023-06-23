Будучи наиболее современным российским истребителем, Су-57, как и многие другие образцы суперсовременной военной техники, пока выпускается в недостаточных для адекватного насыщения ими войск. Сие безобразие методично исправляется, и вот, сегодня руководитель входящей в состав госкорпорации «Ростех» Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что объёмы поставок Су-57 в ВКС России будут увеличены.
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Согласно плану, в следующем году в войска передадут 22 истребителя Су-57, а к 2028 году их общее количество в Воздушно-космических силах должно достигнуть 76 единиц.
Су-57 является первым и пока единственным российским самолётом пятого поколения. Истребитель применяется в ходе специальной военной операции, хоть это и происходит пока крайне редко.