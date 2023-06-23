Процесс насыщения российской армии суперсовременными образцами вооружений продолжается, и сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что Воздушно-космическим силам передана новая партия самолётов Су-35С. Истребители взлетели с территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина и своим ходом добрались до аэродрома базирования.
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Сколько самолётов входит в одну партию, не уточняется, но важно добавить, что это далеко не первая партия авиационной техники, переданной в войска только последние 7—8 месяцев. Ранее сообщалось о передаче ВКС России партии таких же Су-35С, партии истребителей пятого поколения Су-57, партии вертолётов Ка-52М, а также партии истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Что касается Су-35С, то на сегодняшний день это наиболее современный российский многофункциональный истребитель из числа тех, которые в относительно массовом количестве переданы в войска. Принят на вооружение Су-35С был в 2014 году. Активно применяется в том числе в ходе специальной военной операции на Украине.