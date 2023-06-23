Дело нужное, дело важное.

Процесс насыщения российской армии суперсовременными образцами вооружений продолжается, и сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о том, что Воздушно-космическим силам передана новая партия самолётов Су-35С. Истребители взлетели с территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина и своим ходом добрались до аэродрома базирования.

реклама

Сколько самолётов входит в одну партию, не уточняется, но важно добавить, что это далеко не первая партия авиационной техники, переданной в войска только последние 7—8 месяцев. Ранее сообщалось о передаче ВКС России партии таких же Су-35С, партии истребителей пятого поколения Су-57, партии вертолётов Ка-52М, а также партии истребителей-бомбардировщиков Су-34.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Что касается Су-35С, то на сегодняшний день это наиболее современный российский многофункциональный истребитель из числа тех, которые в относительно массовом количестве переданы в войска. Принят на вооружение Су-35С был в 2014 году. Активно применяется в том числе в ходе специальной военной операции на Украине.