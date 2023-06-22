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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Европейский таблоид Bild намерен сократить 200 сотрудников и доверить их работу ИИ
Тенденция налицо.
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Известный европейский таблоид Bild сообщил о намерении сократить расходы на 100 миллионов евро и увольнении около 200 сотрудников. Издательство Axel Springer SE, которому и принадлежит Bild, дало понять, что ИИ-алгоритмы будут впредь выполнять некоторые задачи, которые раньше делали журналисты.

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Журналистам европейского издания Frankfurter Allgemeine (FAZ) удалось заполучить в своё распоряжение письмо, которое руководство издательства Axel Springer SE разослало своим сотрудникам. Там идёт речь об увольнении специалистов, чьи функции в цифровом виде могут быть заменены ИИ-сервисами или глубоко настроенными алгоритмами.

Bild намерен «избежать увольнений, где это возможно», но редакционный штат в любом случае планируют сократить на 200 человек. Количество региональных изданий уменьшится с 18 до 12. В самом издании верят в возможности ИИ и хотят использовать их уже в Axel Springer SE. Как бы это странно не звучало, но в издательстве верят, что использование искусственного интеллекта сделает журналистку лучше и позволит сохранить независимые издания.

Ещё в феврале текущего года генеральный директор Axel Springer SE Матиас Допфнер заявил, что ИИ-инструменты, наподобие ChatGPT, могут сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо — или вовсе заменить её.

Также Допфнер выразил уверенность в том, что скоро ИИ будет агрегировать информацию лучше, чем человек. Гендиректор Axel Springer SE считают, что долгосрочной перспективе выживут только те издатели, которые создают «лучший оригинальный контент» — то есть, журналистские расследования и оригинальные комментарии.

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Внедрение ИИ-инструментов в работе европейских новостных изданий действительно набирает обороты. Например, BuzzFeed в текущем году уволил 180 сотрудников и намерен впредь использовать искусственный интеллект для усовершенствования контента. А британские Daily Mirror и Daily Express на фоне снижения доходов от рекламы начали публиковать статьи, написанные с помощью искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект
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