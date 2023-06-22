Когда произошло уничтожение ЗРК, неясно, но кадры появились сегодня.

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Во время отражения наступления ВСУ активно применяются так называемые FPV-дроны-камикадзе, которыми оператор управляет в специальной экипировке в режиме от первого лица. Благодаря своей невысокой стоимости, высокой мощности прикреплённого к нему боеприпаса, а также высокой точности FPV-дрон с высоким показателем соотношения затраченных средств к уничтоженным осуществляет поражение военной техники противника. Сегодня, например, в Сети появились кадры с подбитой FPV-дронами на Запорожском направлении небольшой колонны военной техники, которую прикрывал ЗРК Avenger.

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На кадрах можно заметить объятые огнём остовы техники, а также последующую детонацию зенитных ракет Avenger’а, в результате чего те вылетают в случайном направлении.

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Когда были сделаны эти кадры, неизвестно. Что до ЗРК Avenger, то он представляет собой примитивную мобильную зенитную установку на базе бронемашины HMMWV (Humvee). Машина в любом случае важная, и её ликвидация, безусловно, усиливает российское господство в воздухе на линии боевого соприкосновения.