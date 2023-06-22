Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры горящего в результате поражения FPV-дроном ЗРК Avenger с последующей детонацией зенитных ракет
Когда произошло уничтожение ЗРК, неясно, но кадры появились сегодня.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Во время отражения наступления ВСУ активно применяются так называемые FPV-дроны-камикадзе, которыми оператор управляет в специальной экипировке в режиме от первого лица. Благодаря своей невысокой стоимости, высокой мощности прикреплённого к нему боеприпаса, а также высокой точности FPV-дрон с высоким показателем соотношения затраченных средств к уничтоженным осуществляет поражение военной техники противника. Сегодня, например, в Сети появились кадры с подбитой FPV-дронами на Запорожском направлении небольшой колонны военной техники, которую прикрывал ЗРК Avenger.

реклама

На кадрах можно заметить объятые огнём остовы техники, а также последующую детонацию зенитных ракет Avenger’а, в результате чего те вылетают в случайном направлении.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Когда были сделаны эти кадры, неизвестно. Что до ЗРК Avenger, то он представляет собой примитивную мобильную зенитную установку на базе бронемашины HMMWV (Humvee). Машина в любом случае важная, и её ликвидация, безусловно, усиливает российское господство в воздухе на линии боевого соприкосновения.

#россия #украина #боевые действия #avenger
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В ГУР МО Украины пообещали «продолжить» наносить удары в духе сегодняшнего попадания по Чонгарскому мосту
МИД России счёл неуместным присутствие президента Франции на саммите БРИКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
15
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
12
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
16
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
43
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
23
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
26
Инженеры Apple: гении или злодеи - рассмотрим на примере ПК Mac Pro
5
Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький
2
Фанаты Sony PlayStation против выхода эксклюзивов на XBoX
11
Разбираюсь в информации о потерях ВСУ в ходе великого контрнаступления и не только
4

Сейчас обсуждают

Щит Правосудия
17:58
Тим Кук заднеприводный, который мечтает о дырках приказал своим инженерам сделать дырявый корпус для его утех, больше дырок больше удовольствия для Тима Кука. Что бы не быть продырявленными инженеры ...
Инженеры Apple: гении или злодеи - рассмотрим на примере ПК Mac Pro
Андрей Филиппов
17:58
Местная максимально ватная аудитория такие заявления не поймет. Она даже карту боев в тырнете найти не в состоянии.
Пригожин: нужна новая волна мобилизации для успешного отражения следующих наступлений ВСУ
FelsheR-BAN100823
17:53
Ни чо вы не знаети - его жена не отпустила.
МИД России счёл неуместным присутствие президента Франции на саммите БРИКС
Валерий Волков
17:53
Мне кажется автор сонибой с подгоревшим пуканом
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
Kira625
17:50
# французский президент Эмманюэль Макрон, который обратился к президенту ЮАР как к главе принимающей саммит БРИКС в этом году страны с просьбой о присутствии на данном мероприятии в качестве гостя. А...
МИД России счёл неуместным присутствие президента Франции на саммите БРИКС
Андрей Филиппов
17:48
Мечта типичного хохла во все времена - что б все ему просто так денег занесли.
В Киеве продолжают верить, что им удастся получить от России триллион долларов репараций
Арсений Не-Аноним
17:48
Менять все https://pcstonks.ru/note/ntTdmY эту берите, до 75к сами докинете
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Kira625
17:45
Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. (С)
В Киеве продолжают верить, что им удастся получить от России триллион долларов репараций
Михаил Barash Андреев
17:44
Да никто не боится Америку, перестаньте эту чепуху нести. Боялись бы - не начали бы СВО, а продолжили заглатывать, как делали это до 14 года.
В ГУР МО Украины пообещали «продолжить» наносить удары в духе сегодняшнего попадания по Чонгарскому мосту
mirror1986
17:43
Весной ямы больше на дороге…
В ГУР МО Украины пообещали «продолжить» наносить удары в духе сегодняшнего попадания по Чонгарскому мосту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем