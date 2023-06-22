Да ладно уж, пусть поприсутствует. Может, у Макрона проснётся достоинство, и он станет воплощением де Голля.

В конце лета пройдёт саммит группы БРИКС, которая в его рамках с высокой долей вероятности станет больше, и это не говоря уже о выстроившейся очереди из примерно 20 государств, желающих вступить в этот экономический блок, в котором они видят будущее. Тектонические изменения в геополитике ощущает и французский президент Эмманюэль Макрон, который обратился к президенту ЮАР как к главе принимающей саммит БРИКС в этом году страны с просьбой о присутствии на данном мероприятии в качестве гостя.

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В МИД России же выступили против присутствия Макрона на саммите. Так, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, присутствие на саммите БРИКС руководителя государства, проводящего враждебную по отношению к России политику, неуместно. И хотя решение о том, кого приглашать, а кого нет, лежит на принимающей саммит стороне, свою позицию по вопросу присутствия Макрона Россия уже передала ЮАР.

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Необходимо отметить, что Макрон, несмотря на то, что его страна не имеет политического суверенитета, всё же периодически «выдаёт базу», например, о необходимости мирного сосуществования с Россией и о том, что вопросы европейской безопасности не могут решаться без участия Москвы. Возможно, Макрон является кем-то вроде посла доброй воли от коллективного Запада, ищущим путь деэскалации. Рассчитывать на это мы бы не стали, но и отказывать Макрону от возможности провести диалог со странами БРИКС, в том числе с Россией, было бы неправильно.