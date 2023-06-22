В конце лета пройдёт саммит группы БРИКС, которая в его рамках с высокой долей вероятности станет больше, и это не говоря уже о выстроившейся очереди из примерно 20 государств, желающих вступить в этот экономический блок, в котором они видят будущее. Тектонические изменения в геополитике ощущает и французский президент Эмманюэль Макрон, который обратился к президенту ЮАР как к главе принимающей саммит БРИКС в этом году страны с просьбой о присутствии на данном мероприятии в качестве гостя.
реклама
В МИД России же выступили против присутствия Макрона на саммите. Так, по словам замглавы МИД Сергея Рябкова, присутствие на саммите БРИКС руководителя государства, проводящего враждебную по отношению к России политику, неуместно. И хотя решение о том, кого приглашать, а кого нет, лежит на принимающей саммит стороне, свою позицию по вопросу присутствия Макрона Россия уже передала ЮАР.
Необходимо отметить, что Макрон, несмотря на то, что его страна не имеет политического суверенитета, всё же периодически «выдаёт базу», например, о необходимости мирного сосуществования с Россией и о том, что вопросы европейской безопасности не могут решаться без участия Москвы. Возможно, Макрон является кем-то вроде посла доброй воли от коллективного Запада, ищущим путь деэскалации. Рассчитывать на это мы бы не стали, но и отказывать Макрону от возможности провести диалог со странами БРИКС, в том числе с Россией, было бы неправильно.