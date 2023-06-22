Без веры вообще жить тяжело. Ну, не всем, конечно. Но многим.

Заявления и действия нынешних киевских руководителей напоминают сказку «По щучьему велению», когда можно ничего не делать, лежать на печи ровно и получать что-то просто так — собственно, по щучьему велению. В эту парадигму идеально встраиваются мечты киевских политиков о триллионных репарациях от России, за счёт которых Украина восстановится, станет процветающей и вообще превратится если не в Дубай 2.0, то хотя бы в Швейцарию 2.0. Вот и сегодня советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина намеревается получить от РФ примерно один триллион долларов.

реклама

В эту сумму, по плану Устенко, войдёт как передача Киеву захваченных на Западе российских активов, так и прямые репарации от России по итогам боевых действий.

Здесь необходимо понимать сразу несколько вещей. Во-первых, репарации — это выплаты от «агрессора» на восстановление в том случае, если его «жертва» каким-то образом смогла отразить атаку и выжить. В нашей реальности Украина, как бы это помягче выразиться, не подходит под эти критерии. Во-вторых, рассчитывать на репарации вместо поиска мирного решения конфликта, от которого официальный Киев отказался на законодательном уровне — это некая извращённая форма самопожертвования ради абстрактной цели. И, наконец, в-третьих, сегодня посол РФ в США заявил, что всю ответственность за происходящее на Украине несут Соединённые Штаты, и им, а не России, заниматься восстановлением страны.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

По словам Зеленского, ущерб Украине от боевых действий оценивается примерно в $400 миллиардов. Что в Киеве собрались делать с «лишними» 600 миллиардами, мы рассуждать, пожалуй, не будем; слишком банальный и очевидный ответ получится.