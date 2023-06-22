Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол России в Вашингтоне заявил, что именно США должны восстанавливать Украину
Как ключевые виновники всего там происходящего.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Будучи территорией, на которой разворачиваются самые интенсивные со времён Второй мировой войны боевые действия, Украина в первую очередь несёт от них колоссальный ущерб. Рано или поздно вооружённый конфликт закончится, и тогда встанет вопрос о послевоенном восстановлении. Сейчас представители официального Киева не думают о будущем, предпочитая тешить себя иллюзиями о российских репарациях, и эту иллюзию подпитывают западные политики. Развеять эту фантазию попробовал сегодня посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

реклама

По словам Антонова, конфликт на Украине — следствие политики Соединённых Штатов; именно США в полной мере несут ответственность за то, что происходит на Украине, и именно США должны впоследствии восстанавливать страну.

Дипломата поражает «лёгкость», с которой Вашингтон «транжирит» деньги на закупку и передачу вооружений Киеву, и отметил, что если разрушенные постройки и инфраструктуру восстановить можно, то вот погибших людей не вернёшь, и горе семей никакими деньгами не исцелишь.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Необходимо понимать, что заявления Антонова о том, что именно США должны восстанавливать Украину — это такая же фантазия, как и то, что Россия будет платить какие бы то ни было репарации. Безусловно, те территории, которые уже отошли к РФ, и которые, возможно, отойдут к ней в дальнейшем, Россия восстанавливать будет. Что же до США, то частично они Украине всё же помогают: например, на днях американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву в общей сложности $1,5 млрд на восстановление энергетики и закупки товаров гуманитарного назначения. Всего же сумма, требуемая на восстановление Украины, по разным подсчётам, уже давно перевалила за $400 миллиардов, и наивно рассчитывать, что США выделят Киеву такие средства на что-то созидательное.

#россия #украина #сша #боевые действия #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине признали факт ракетного удара по штабу ГУР в конце мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
13
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
9
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
40
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
7
Контрнаступление развенчало миф о превосходстве техники НАТО
22
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
13
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
22
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
26
Sabah: один из организаторов убийства посла Андрея Карлова проживает в США в доме за 1 млн долларов
5

Сейчас обсуждают

хахахер
04:46
побежали наёмники с украины.Там ловить им уже нехер
Сбежавшие с Украины радикальные исламисты считают, что «битва уже проиграна»
Шамиль Джанболатов
04:45
Если записывать образ Windows 11 через утилиту Rufus, то все ограничения можно легко отключить
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
Remarc
04:36
какой был смысл проверять эту встройку dx8-dx9 бенчами,надо было fire strike/night raid прогнать
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
Dante Redgrave
04:00
Господи,какой кринж . Они несколько месяцев назад громче всех визжали " Нам плевать на сливы, мы не поддадимся шантажу! Пускай делают что хотят!". В итоге как обычно обосрались . Собственно чего ожида...
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
32Влад32
03:54
Компромисс один - выполнить требования РФ.
Западные СМИ: результаты наступления ВСУ могут вынудить Киев пойти на компромисс с Москвой
32Влад32
03:52
Так это же думать надо!
Украинская армия может начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище
32Влад32
03:51
Видимо пока решили воздержаться. Сохранили "Кинжал" для другого важного случая.
На Украине признали факт ракетного удара по штабу ГУР в конце мая
32Влад32
03:49
И ведь до сих пор еще находятся упоротые, которые считают, что это фейк. Или уже нет таких?
Путин: уничтожено уже 245 украинских танков и около 680 бронемашин разного типа
32Влад32
03:48
Лучше бы себе подыскивал место на кладбище.
Байден признался, что испытывает беспокойство из-за вероятного применения Россией ядерного оружия
32Влад32
03:47
Бегите пока живы.
Сбежавшие с Украины радикальные исламисты считают, что «битва уже проиграна»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем