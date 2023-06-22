Как ключевые виновники всего там происходящего.

Будучи территорией, на которой разворачиваются самые интенсивные со времён Второй мировой войны боевые действия, Украина в первую очередь несёт от них колоссальный ущерб. Рано или поздно вооружённый конфликт закончится, и тогда встанет вопрос о послевоенном восстановлении. Сейчас представители официального Киева не думают о будущем, предпочитая тешить себя иллюзиями о российских репарациях, и эту иллюзию подпитывают западные политики. Развеять эту фантазию попробовал сегодня посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

реклама

По словам Антонова, конфликт на Украине — следствие политики Соединённых Штатов; именно США в полной мере несут ответственность за то, что происходит на Украине, и именно США должны впоследствии восстанавливать страну.

Дипломата поражает «лёгкость», с которой Вашингтон «транжирит» деньги на закупку и передачу вооружений Киеву, и отметил, что если разрушенные постройки и инфраструктуру восстановить можно, то вот погибших людей не вернёшь, и горе семей никакими деньгами не исцелишь.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Необходимо понимать, что заявления Антонова о том, что именно США должны восстанавливать Украину — это такая же фантазия, как и то, что Россия будет платить какие бы то ни было репарации. Безусловно, те территории, которые уже отошли к РФ, и которые, возможно, отойдут к ней в дальнейшем, Россия восстанавливать будет. Что же до США, то частично они Украине всё же помогают: например, на днях американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву в общей сложности $1,5 млрд на восстановление энергетики и закупки товаров гуманитарного назначения. Всего же сумма, требуемая на восстановление Украины, по разным подсчётам, уже давно перевалила за $400 миллиардов, и наивно рассчитывать, что США выделят Киеву такие средства на что-то созидательное.