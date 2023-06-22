Продолжающиеся вот уже без малого два месяца ежедневные российские высокоточные удары по военным объектам в тылу Украины в значительной степени срывают планы ВСУ. На сегодняшний день мы знаем примерно о тысяче потерянных единиц техники только непосредственно на линии боевого соприкосновения, в то время как потери от ракетных ударов на данном этапе конфликта посчитать в принципе невозможно. Учитывая методичность ударов, можно лишь предположить, что наносимый ими ущерб поистине циклопический, и сегодня ночью был нанесён очередной из них.
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Согласно официальной сводке Минобороны России, удар ночью наносился Воздушно-космическими силами, и результатом удара стало поражение склада с доставленным на Украину с Запада оружием и военной техникой.
В детали Минобороны, к сожалению, в очередной раз не вдаётся, но с мест сообщалось, что удары наносились по объектам в Кривом Роге, Харькове, Кременчуге и Одесской области. В отдельных случаях сообщалось, что прилетело куда надо: после удара возникали пожары, после чего на объекте происходила многочасовая повторная детонация накопленного там боекомплекта.