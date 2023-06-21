В конце мая ВС РФ нанесли ракетный удар по центру принятия решений в Киеве, коим, как выяснилось впоследствии, оказалась штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Всё это время официальные украинские лица факт этого удара отрицали, но сегодня представитель ГУР Андрей Юсов наконец-то признал, что удары по штабу военной разведки действительно были нанесены.
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При всём этом Юсов заявил, что желаемого результата эти удары не достигли. Откуда в Киеве знают про то, какой результат для России был желаемым, неясно, но сам прогресс в деле признания очевидных фактов уже не может сам по себе не вызывать изумление.
Стоит отметить, что удар по штабу украинской военной разведки стал первым за долгое время реальным ударом по центру принятия решений. Предположительно, он наносился в назидание Украине как удар возмездия за действия террористического характера, которые ГУР устраивает на территории России. Отрезвило ли это киевскую военную разведку, неясно.