Но он якобы не достиг своей цели. Будто в Киеве знают, какая у России вообще была цель.

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В конце мая ВС РФ нанесли ракетный удар по центру принятия решений в Киеве, коим, как выяснилось впоследствии, оказалась штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Всё это время официальные украинские лица факт этого удара отрицали, но сегодня представитель ГУР Андрей Юсов наконец-то признал, что удары по штабу военной разведки действительно были нанесены.

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При всём этом Юсов заявил, что желаемого результата эти удары не достигли. Откуда в Киеве знают про то, какой результат для России был желаемым, неясно, но сам прогресс в деле признания очевидных фактов уже не может сам по себе не вызывать изумление.

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Стоит отметить, что удар по штабу украинской военной разведки стал первым за долгое время реальным ударом по центру принятия решений. Предположительно, он наносился в назидание Украине как удар возмездия за действия террористического характера, которые ГУР устраивает на территории России. Отрезвило ли это киевскую военную разведку, неясно.