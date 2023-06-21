Как справедливо отмечают многие западные независимые СМИ и аналитики, у верховодящих сейчас в США и ЕС неоконсерваторов отсутствует положение «R» на селекторе коробки передач. Даже остановиться на достигнутом там не могут, поэтому продолжают точно повторять одно и то же действие раз за разом в надежде на изменение. Одиннадцатый пакет антироссийских санкций принимается тяжело, но сегодня шведское представительство в ЕС сообщило о том, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали этот очередной пакет ограничительных мер против России.
реклама
В детали европейские политики пока не вдаются, ограничившись тем, что мы и так давно знаем: одиннадцатый пакет будет в основном направлен на предотвращение обхода уже ранее введённых санкций. Очевидно, речь идёт о вторичных санкциях для тех, кто помогают России обходить предыдущие десять «пакетов».
Действия европолитиков уже давно вызывают недоумение: санкционное противостояние не приносит и уже не принесёт желаемых Западу результатов, наоборот лишь консолидируя общественное мнение внутри России. Но, попав в ловушку своей собственной пропаганды о состоянии российской экономики, Евросоюз уже чисто с политической точки зрения не может отступать. Так что не возымев успеха в плане по молниеносному обрушению российской экономики, «игра» переходит в затяжную фазу, вестись будет на истощение, и к этом надо быть хотя бы морально готовыми. Кто кого истощит в конечном счёте — пиявка или кровеносная система, вопрос риторический.