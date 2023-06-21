Вызванный ослаблением структуры плотины Каховской ГЭС в результате многократных ударов по ней со стороны ВСУ случившийся в этом месяце прорыв повлёк за собой чудовищные материальные, экологические и экономические последствия для той части Херсонской области, что лежит ниже по течению Днепра. За несколько дней удерживавшееся плотиной Каховское водохранилище ушло вниз по течению реки, и на сегодняшний день практически полностью пересохло.
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Пересыхание водохранилища также создаёт риски для водоснабжения региона и наполнения пруда-охладителя для реакторов Запорожской АЭС, однако обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке видит в сложившейся ситуации и возможность для проведения наступления ВСУ по пересохшему водохранилищу. По мнению Рёпке, дно бывшего Каховского водохранилища высыхает и вполне может выдержать продвижение по нему не только пехоты с лёгкой техникой, но и тяжёлую бронетехнику.
При этом Рёпке отмечает, что ширина бывшего водохранилища составляет, в зависимости от конкретной локации, от семи до тридцати километров. Насколько безрассудно с военной точки зрения проводить наступление по фактически пустынной и лишённой любых укрытий территории в условиях тотального господства России в авиации и артиллерии, Рёпке не задумывается. По всей видимости, командование ВСУ он, взглянув на результаты текущего наступления на трёх направлениях, ни во что не ставит. Судить Рёпке за это трудно, но совсем уж за безумцев ГШ ВСУ считать тоже явно не стоит.