Генпрокуратура опубликовала по этому поводу крупный «пост».

Многие псевдо-неправительственные международные организации ведут себя в сути своей одинаково: прикрываясь благими намерениями, продвигают интересы иностранных государств. В частности, широко известная природоохранная организация Greenpeace, которая формально выступает за такие безусловно благие цели, как сохранение природы и улучшение экологии, по факту является одним из инструментов влияния на политику других государств. Сегодня Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Гринписа» в стране.

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Как отметили в Генпрокуратуре, деятельность Greenpeace «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»: организация активно вмешивается во внутренние дела России и пытается подорвать экономические основы государства. Управляющий Greenpeace фонд, согласно сведениям прокуратуры, финансирует иностранных агентов и требует принятия законов, которые не соответствуют интересам страны.

Кроме того, Генпрокуратура отметила, что после начала СВО Greenpeace начал не просто заниматься агитационной деятельностью, но и продвигать антироссийскую пропаганду и призывать к ужесточению санкционного давления на Россию.

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Вскоре Greenpeace будет включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной.