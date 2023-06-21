Внимание к результатам, демонстрируемым западной техникой, сейчас во всём мире максимально пристальное.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

На сегодняшний день Украина фактически полностью лишена возможности создавать свои собственные вооружения: основные предприятия давно разрушены в результате российских ракетных ударов, а те пока ещё не зафиксированные производства страдают от критической нехватки энергии, выработка которой, по подсчётам ООН, рухнула вдвое по сравнению с показателями до 2022 года. Как следствие, боеспособность ВСУ целиком и полностью зависит от военных поставок и финансовых вливаний с Запада, и сегодня пристальное внимание уделяется результатам, которые показывают образцы техники непосредственно натовского образца.

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А результаты пока отрицательные. Как отметил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, западные образцы бронетехники «горят за милую душу».

«Всего на сегодняшнюю ночь было [уничтожено — прим. ред.] 245 танков и, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и «Леопарды», и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины. Всё есть. Горят за милую душу», — резюмировал Путин.

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При всём этом, как мы уже неоднократно повторяли, речь идёт только о тех потерях, которые можно зафиксировать — непосредственно на поле боя. Параллельно с этим Россия каждую ночь с начала мая наносит ракетные и беспилотные удары по местам скопления техники, резервов и боеприпасов в тылах ВСУ, тем самым критически ослабляя их наступательный потенциал.