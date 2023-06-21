На сегодняшний день Украина фактически полностью лишена возможности создавать свои собственные вооружения: основные предприятия давно разрушены в результате российских ракетных ударов, а те пока ещё не зафиксированные производства страдают от критической нехватки энергии, выработка которой, по подсчётам ООН, рухнула вдвое по сравнению с показателями до 2022 года. Как следствие, боеспособность ВСУ целиком и полностью зависит от военных поставок и финансовых вливаний с Запада, и сегодня пристальное внимание уделяется результатам, которые показывают образцы техники непосредственно натовского образца.
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А результаты пока отрицательные. Как отметил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, западные образцы бронетехники «горят за милую душу».
«Всего на сегодняшнюю ночь было [уничтожено — прим. ред.] 245 танков и, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и «Леопарды», и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины. Всё есть. Горят за милую душу», — резюмировал Путин.
При всём этом, как мы уже неоднократно повторяли, речь идёт только о тех потерях, которые можно зафиксировать — непосредственно на поле боя. Параллельно с этим Россия каждую ночь с начала мая наносит ракетные и беспилотные удары по местам скопления техники, резервов и боеприпасов в тылах ВСУ, тем самым критически ослабляя их наступательный потенциал.