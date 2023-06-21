Зато статистика потерь техники в единицу времени уже чуть ли не рекордная.

Наступательная операция ВСУ продолжается уже две с половиной недели. За это время украинским силам не удалось не то что осуществить где бы то ни было прорыв обороны, но и добраться до её первой реальной линии: к сегодняшнему дню войска ВСУ к долговременным оборонительным линиям ВС РФ попросту не подпускают. Учитывая, что на Западе и в украинском обществе на это наступление возлагались исключительно большие надежды (само украинское руководство, справедливости ради, с самого начала говорило, что процесс не будет простым, и чудес ждать не стоит), отсутствие результата начинает вызывать там вопросы.

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И на них пришлось отвечать президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в очередной раз дал интервью одному из западных СМИ — на этот раз британской BBC. По словам Зеленского, наступление действительно продвигается «медленнее, чем хотелось бы». Как добавил украинский президент, некоторые считают, что процесс должен был разворачиваться как в «голливудском кино», но реальность «это не оно [кино — прим. ред.]». Дополнительно Зеленский заявил, что ВСУ будут продвигаться так, как считают нужным, и не обращать внимание на «попытки давления».

Весьма странное заявление, учитывая, кому Украина в принципе обязана способностью сопротивляться уже без малого полтора года. Так что слушаться больших дядей будет, и будет обязательно.

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Между тем потери ВСУ в технике (потери в личном составе мы исключительно из этических соображений указывать не будем) ошеломляют: по последним данным, украинская сторона с 4 июня и по сегодняшнюю ночь только непосредственно в наступательных операциях потеряла под тысячу единиц танков и другой бронетехники.