Как известно, в американской политической системе стало почему-то не просто допустимым, но даже, с позволения сказать, модным бросаться различными терминами, будто бы не понимая их значений. Так, исключительно в целях политической демагогии американские, а следом за ними и европейские функционеры разбрасываются словами «свобода слова», «права человека», «диктатура», «автократия» и «контрнаступление». Во всех случаях применение этих терминов со стороны западных политиков приходится абсолютно не к месту, но привычка — это вторая натура, а когда она подкреплена полной безнаказанностью, то соблазн молоть языком превышает требования дипломатического протокола.
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В частности, вспоминая историю с китайским метеорологическим аэростатом, который в США выдали за аэростат-шпион, президент Града на холме Джо Байден заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин не знал, что аэростат вообще пролетает над Соединёнными Штатами, и этот факт (незнание обстоятельств того, что произошло) является дли диктаторов «большим позором». Вдобавок Байден зачем-то выдал желаемое за действительное, заявив о «реальных экономических трудностях» в Китае.
Слова Байдена уже прокомментировали в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что слова американского президента не только нарушают дипломатический протокол, но и являются «прямой политической провокацией».
Комментарий на эту тему дали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, слова Байдена демонстрируют противоречия во внешней политике США, которые говорят «о большом элементе непредсказуемости». Также Песков добавил, что сохраняющийся в США менторский тон при осуществлении внешней политики уже стал неприемлемым для постоянно растущего и уже «огромного» количества государств.