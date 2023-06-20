Тут не знаешь, как это уже и комментировать.

Бывший и, с большой долей вероятности, будущий президент США Дональд Трамп продолжает лепить образ себя как прекрасной альтернативы нынешней «ястребиной» и жадной до войны администрации Белого дома. В частности, в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что за период своего президентского срока ему удалось на несколько лет отсрочить начало Россией активных боевых действий на Украине.

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По словам Трампа, у него установились «прочные и хорошие» отношения с Путиным, и в ходе встреч и телефонных переговоров он объяснял российскому президенту, что начало военной операции станет «катастрофой», за которую придётся «чертовски» дорого заплатить.

По мнению Трампа, если бы он остался президентом, то того, что произошло, не случилось бы. Ну а сейчас Трамп в очередной раз заявил, что готов переговорить с Путиным и Зеленским, установив мир за 24 часа.

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Откровенно говоря, нарциссизм и мания величия, сопровождающие современных американских (и не только) политиков, вызывают настоящую тревогу. Необходимо помнить, что началу российской военной операции на Украине предшествовала встреча в декабре 2021 года с делегацией США с предложением по формированию новой архитектуры европейской безопасности, подразумевающей отсутствие практики повышения своей обороноспособности за счёт снижения чужой обороноспособности. Эти предложения были американской стороной полностью проигнорированы, и далеко не факт, что при администрации Трампа США согласились бы на это ключевое и основополагающее предложение РФ. Ну а сейчас отношения столь сильно испорчены, что трудно представить себе их улучшение в ближайшие годы, если не десятилетия. Для этого Трампу нужно будет каким-то чудом сменить все американские элиты, ну или как минимум окружить себя людьми, разделяющими его позицию, а не как это произошло в первый срок его президентства, когда многие решения главы государства саботировались нижестоящими функционерами.