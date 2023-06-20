Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп считает, что его действия на несколько лет поспособствовали отсрочке начала российской спецоперации на Украине
Тут не знаешь, как это уже и комментировать.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Бывший и, с большой долей вероятности, будущий президент США Дональд Трамп продолжает лепить образ себя как прекрасной альтернативы нынешней «ястребиной» и жадной до войны администрации Белого дома. В частности, в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что за период своего президентского срока ему удалось на несколько лет отсрочить начало Россией активных боевых действий на Украине.

реклама

По словам Трампа, у него установились «прочные и хорошие» отношения с Путиным, и в ходе встреч и телефонных переговоров он объяснял российскому президенту, что начало военной операции станет «катастрофой», за которую придётся «чертовски» дорого заплатить.

По мнению Трампа, если бы он остался президентом, то того, что произошло, не случилось бы. Ну а сейчас Трамп в очередной раз заявил, что готов переговорить с Путиным и Зеленским, установив мир за 24 часа.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Откровенно говоря, нарциссизм и мания величия, сопровождающие современных американских (и не только) политиков, вызывают настоящую тревогу. Необходимо помнить, что началу российской военной операции на Украине предшествовала встреча в декабре 2021 года с делегацией США с предложением по формированию новой архитектуры европейской безопасности, подразумевающей отсутствие практики повышения своей обороноспособности за счёт снижения чужой обороноспособности. Эти предложения были американской стороной полностью проигнорированы, и далеко не факт, что при администрации Трампа США согласились бы на это ключевое и основополагающее предложение РФ. Ну а сейчас отношения столь сильно испорчены, что трудно представить себе их улучшение в ближайшие годы, если не десятилетия. Для этого Трампу нужно будет каким-то чудом сменить все американские элиты, ну или как минимум окружить себя людьми, разделяющими его позицию, а не как это произошло в первый срок его президентства, когда многие решения главы государства саботировались нижестоящими функционерами.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

«Пусть воюют»: Лавров прокомментировал заявление генсека НАТО о недопустимости заморозки конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
12
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
21
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
31
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
30
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
20
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Очень короткий тест в игре "System Shock Remake" и немного "тошнилова"
8

Сейчас обсуждают

Алексей Ланин
19:35
Какая то тафталогия. Просто засер мозгов.
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
REY_B_
19:35
А что у товарища с плечами? У меня плечи так же подняты, т.к. я не прохожу мимо турника. Это специфика снаряда. К Буданову это никогда не относилось. Такое ощущение, что лицо прилепили к чужой фотке. ...
На Украине опубликовали фото с живым, но налысо обритым главой ГУР Будановым
Алексей Носков
19:34
В Китае:D
Российский бренд Accesstyle представил два мощных электросамоката
Шешняк
19:32
"украинское командование пересматривает тактику" огласите фамилии кто в этом командовании
ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
ddr22
19:32
надо было переустановить
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
ddr22
19:31
и как вы семерку обновляете?
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
Пётр Кузьмин
19:29
Теперь их не кто не спросит что и как делать мир стремительно меняется и как бы им не хотелось
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
хахахер
19:27
18:04 20.06.2023 Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
User 1
19:26
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-novij-rekord-zsu-zbili-za-pivgodini-tri-rosijski-udarni-vertoloti-ka-52-24-01-2023.html фигня вертолет
В США назвали российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» суперхищником и убийцей западных танков
REY_B_
19:24
Как-то забылось, что ещё два года назад высокопоставленные офицеры НАТО с гордостью заявляли, что они "подготовили ВСУ по высочайшим стандартам НАТО, которые не позволят России напасть".... .............
Контрнаступление развенчало миф о превосходстве техники НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем