Если у кого-то ещё имеются сомнения по поводу статуса украинской экономики как полностью дотационной, то имеет смысл ознакомиться с материалом издания Bloomberg, которое, ссылаясь свои источники в Еврокомиссии (ЕК), сообщило о том, что Евросоюз предоставит Киеву финансовую помощь на сумму в 50 миллиардов евро.
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Деньги будут выделены в качестве грантов и льготных кредитов на наиболее критические расходы и восстановление инфраструктурных объектов. Оплачивать «банкет» собираются за счёт взносов государств-членов Евросоюза, в то время как в предыдущие разы финансовая помощь ЕС складывалась из рыночных займов.
Необходимо понимать, что на сегодняшний день Украина оплачивает свои расходы по большей части за счёт западных финансовых вливаний. А, как мы знаем, когда компания (а в данном случае — государство) берёт деньги в кредит, чтобы выплачивать ими зарплаты своим сотрудникам и делать ремонт, то с такой компанией всё ясно: она закончилась. Поразительно в этой ситуации то, что руководство и граждане Украины не считают такое положение дел унизительным и требующим немедленного заключения мира на любых условиях, пока не стало ещё хуже. А хуже, увы, есть, куда.