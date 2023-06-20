Это вместо того, чтобы вложить эти деньги в решение европейских проблем.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Если у кого-то ещё имеются сомнения по поводу статуса украинской экономики как полностью дотационной, то имеет смысл ознакомиться с материалом издания Bloomberg, которое, ссылаясь свои источники в Еврокомиссии (ЕК), сообщило о том, что Евросоюз предоставит Киеву финансовую помощь на сумму в 50 миллиардов евро.

реклама

Деньги будут выделены в качестве грантов и льготных кредитов на наиболее критические расходы и восстановление инфраструктурных объектов. Оплачивать «банкет» собираются за счёт взносов государств-членов Евросоюза, в то время как в предыдущие разы финансовая помощь ЕС складывалась из рыночных займов.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Необходимо понимать, что на сегодняшний день Украина оплачивает свои расходы по большей части за счёт западных финансовых вливаний. А, как мы знаем, когда компания (а в данном случае — государство) берёт деньги в кредит, чтобы выплачивать ими зарплаты своим сотрудникам и делать ремонт, то с такой компанией всё ясно: она закончилась. Поразительно в этой ситуации то, что руководство и граждане Украины не считают такое положение дел унизительным и требующим немедленного заключения мира на любых условиях, пока не стало ещё хуже. А хуже, увы, есть, куда.