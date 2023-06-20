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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: ЕС готовится предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро
Это вместо того, чтобы вложить эти деньги в решение европейских проблем.
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Если у кого-то ещё имеются сомнения по поводу статуса украинской экономики как полностью дотационной, то имеет смысл ознакомиться с материалом издания Bloomberg, которое, ссылаясь свои источники в Еврокомиссии (ЕК), сообщило о том, что Евросоюз предоставит Киеву финансовую помощь на сумму в 50 миллиардов евро.

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Деньги будут выделены в качестве грантов и льготных кредитов на наиболее критические расходы и восстановление инфраструктурных объектов. Оплачивать «банкет» собираются за счёт взносов государств-членов Евросоюза, в то время как в предыдущие разы финансовая помощь ЕС складывалась из рыночных займов.

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Необходимо понимать, что на сегодняшний день Украина оплачивает свои расходы по большей части за счёт западных финансовых вливаний. А, как мы знаем, когда компания (а в данном случае — государство) берёт деньги в кредит, чтобы выплачивать ими зарплаты своим сотрудникам и делать ремонт, то с такой компанией всё ясно: она закончилась. Поразительно в этой ситуации то, что руководство и граждане Украины не считают такое положение дел унизительным и требующим немедленного заключения мира на любых условиях, пока не стало ещё хуже. А хуже, увы, есть, куда.

#украина #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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