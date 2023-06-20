С конца мая начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов резко перестал выходить в «эфир». Учитывая, что как раз в те дни Россия нанесла ракетный удар возмездия по штаб-квартире ГУР, считающимся организатором терактов на территории РФ, первая возникшая теория: Буданов погиб, ну или как минимум серьёзно ранен и не может выполнять свои обязанности. Масла в огонь этой версии подлило одно из российских СМИ, якобы со ссылкой на информацию от разведки заявившее о том, что Буданов находится в Берлине на лечении и пребывает в тяжёлом состоянии.
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Впоследствии украинская сторона неоднократно опровергала слухи о гибели или ранении Буданова, ну а сегодня замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фотографию, на которой запечатлён живой, но укрепивший свой имидж Буданов.
По какой причине у Буданова причёска стала соответствовать одному осудительному молодёжному движению с идеей расового и/или национального превосходства одних над другими, которое было особенно популярно на постсоветском пространстве в 90-е и в начале 00-х, непонятно. То ли таким образом Буданов хочет подчеркнуть приверженность к определённым идеям, то ли на его причёску и впрямь повлияло медицинское (хирургическое) вмешательство. Гадать мы по этому поводу не станем — слишком много чести.