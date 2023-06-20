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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу предостерёг Украину от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS по объектам в России вне зоны проведения СВО
А обстреливать эти же самые объекты из ствольной артиллерии и «Градов», стало быть, можно.
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Стиль, в котором Россия проводит специальную военную операцию, многих, если не большинство, заставляет начать «чесать репу. Вот и сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, выступая с докладом об отражении атак ВСУ в ходе идущего с 4 июня наступления, сделал заставляющее задуматься заявление о том, что у МО РФ имеются данные о планах военного руководства Украины по нанесению ударов ракетами HIMARS и Storm Shadow по территории России.

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Согласно заявлению Шойгу, применение вышеуказанных ракет вне зоны проведения специальной военной операции «будет означать полноценное втягивание США и Великобритании [как производителей ракет HIMARS и Storm Shadow соответственно — прим. ред.] в конфликт». При этом в случае осуществления удара данными ракетами со стороны России последуют «незамедлительные» удары по центрам принятия решений на Украине.

Всё это вызывает сразу несколько закономерных вопросов и выводов. Получается, что полное содержание украинской армии, предоставление ей разведданных и осуществление целеуказания для высокоточных систем — это ещё не полноценное втягивание тех же США в частности и НАТО в целом в конфликт. Также выходит, что обстрелы территорий вне зоны проведения СВО из ствольной артиллерии американского и польского производства — это, опять же, другое. Наконец, общественности строго непонятно, почему для ударов по центрам принятия решений нужно обязательно ждать очередной пакости от Украины, а не делать это превентивно. Остаётся верить, что объективные причины для такого поведения есть: например, фактор дипломатии со странами глобального Юга.

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Информация о том, что ВСУ собираются устроить массированный удар ракетами Storm Shadow по российским аэродромам, в том числе в Крыму, начала поступать несколько дней назад. И здесь необходимо помнить, что Storm Shadow — это ракета воздушного базирования, и её носителей (самолётов) у Украины осталось явно недостаточно для того, чтобы считать удар массированным.

#россия #украина #боевые действия
2
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ssds
16:20
я тебе могу разяснить если ты еще не понял за 16 месецев сво это такой план у нас все идет по плану по графику своим ходом
Шойгу предостерёг Украину от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS по объектам в России вне зоны проведения СВО
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