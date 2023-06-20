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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России цены на запчасти для Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus всего за квартал выросли на 14 %
Зато на Volkswagen и Renault упали.
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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр

Российские СМИ сообщают о том, что с 19 июня в России начали действовать новые справочники стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Так вот, стоимость запчастей там выросла на 0,9 % по сравнению с данными мартовских справочников.

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Помимо этого, в новой версии каталогов стоимость запчастей для Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti выросла на 12-14 %. А запчасти для Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Renault, наоборот, подешевели на 3-7 %.

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RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Здесь ещё нужно уточнить, что в течение первых четырёх месяцев 2023 года средняя цена полиса ОСАГО постоянно снижалась. Напомним, в январе 2023 года она составила 8037 рублей, а в апреле — уже 7341 рубль. Всего же с начала года премия по ОСАГО стала ниже почти на 10 %.

#автомобили
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