Зато на Volkswagen и Renault упали.

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Российские СМИ сообщают о том, что с 19 июня в России начали действовать новые справочники стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Так вот, стоимость запчастей там выросла на 0,9 % по сравнению с данными мартовских справочников.

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Помимо этого, в новой версии каталогов стоимость запчастей для Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti выросла на 12-14 %. А запчасти для Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Renault, наоборот, подешевели на 3-7 %.

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Здесь ещё нужно уточнить, что в течение первых четырёх месяцев 2023 года средняя цена полиса ОСАГО постоянно снижалась. Напомним, в январе 2023 года она составила 8037 рублей, а в апреле — уже 7341 рубль. Всего же с начала года премия по ОСАГО стала ниже почти на 10 %.