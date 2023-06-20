Российские СМИ сообщают о том, что с 19 июня в России начали действовать новые справочники стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. Так вот, стоимость запчастей там выросла на 0,9 % по сравнению с данными мартовских справочников.
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Помимо этого, в новой версии каталогов стоимость запчастей для Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti выросла на 12-14 %. А запчасти для Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Renault, наоборот, подешевели на 3-7 %.
Здесь ещё нужно уточнить, что в течение первых четырёх месяцев 2023 года средняя цена полиса ОСАГО постоянно снижалась. Напомним, в январе 2023 года она составила 8037 рублей, а в апреле — уже 7341 рубль. Всего же с начала года премия по ОСАГО стала ниже почти на 10 %.