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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Renault представила флагманский купе-кроссовер Rafale с гибридной силовой установкой
В продажу он поступит только в будущем году.
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Автопроизводитель Renault представил новый флагманский купе-кроссовер Rafale — модель, названная в честь одноместного гоночного самолёта 30-х годов прошлого века, дебютировала на авиасалоне в Ле-Бурже. Кроссовер Rafale также стал первой моделью Renault, которая была разработана шеф-дизайнером Жилем Видалем. То есть, новинка даёт понять, как будет выглядеть модельный ряд автопроизводителя будущего.

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Колёсная база нового Renault Rafale составляет 2738 мм, автомобиль построен на базе модульной платформы CMF-C/D с многорычажной подвеской и опциональным полноуправляемым шасси. В салоне авто есть два экрана 12,3 и 12 дюймов, необычный селектор КПП (отсылка к авиационной теме) и проекционный дисплей на лобовом стекле.

С моторами всё получилось максимально по-современному — в линейке присутствуют только гибридные силовые установки. Самая простая версия Rafale будет оснащаться самозаряжающимся переднеприводным «гибридом» E-Tech с бензиновым турбомотором объёмом 1,2 литра и двумя электродвигателями суммарной мощностью 200 л.с. Более дорогая версия получит 300-сильную гибридную установку с дополнительным электромотором на задней оси и полным приводом.

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Renault уже заявила, что производство купе-кроссовера Rafale стартует в конце текущего года, а в продаже он должен появиться только будущей весной. Про цены и варианты комплектации будет объявлено позже.

#автомобили
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