На сегодняшний день первые тактические ядерные боеприпасы уже переданы из России в Беларусь, а сейчас Минск доделывает финальные штрихи в деле подготовки к приёму данных боеприпасов, формируя хранилища и площадки для размещения соответствующих носителей и средств доставки. Завершиться данный процесс должен до конца лета, после чего в Беларуси появится значительное (но не называемое) количество ядерных боеприпасов, носителями которых станут специально оборудованные для этого истребители, а также ракеты переданных Беларуси Россией комплексов «Искандер-М».
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Передача и размещение тактического ядерного оружия являются бессрочными, о чём сегодня заявил представитель МИД РФ Алексей Полищук. При этом Россия допускает вывод ядерного оружия с территории Беларуси, но только при одном важном, но пока не оговоренном условии: своё ядерное оружие из европейских стран должны вывести и Соединённые Штаты.
По словам Полищука, «вероятным» условием для возвращения российского ядерного оружия на территорию России должен стать отказ США от курса «на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси». За этой формулировкой скрывается вывод американского ядерного оружия из Европы вкупе с полной ликвидацией всей американской ядерной инфраструктуры в Европе.