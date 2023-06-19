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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российское ядерное оружие размещается в Беларуси бессрочно — МИД РФ
Его вывод допускается только в случае вывода американского ЯО из Европы. Справедливо.
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На сегодняшний день первые тактические ядерные боеприпасы уже переданы из России в Беларусь, а сейчас Минск доделывает финальные штрихи в деле подготовки к приёму данных боеприпасов, формируя хранилища и площадки для размещения соответствующих носителей и средств доставки. Завершиться данный процесс должен до конца лета, после чего в Беларуси появится значительное (но не называемое) количество ядерных боеприпасов, носителями которых станут специально оборудованные для этого истребители, а также ракеты переданных Беларуси Россией комплексов «Искандер-М».

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Передача и размещение тактического ядерного оружия являются бессрочными, о чём сегодня заявил представитель МИД РФ Алексей Полищук. При этом Россия допускает вывод ядерного оружия с территории Беларуси, но только при одном важном, но пока не оговоренном условии: своё ядерное оружие из европейских стран должны вывести и Соединённые Штаты.

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По словам Полищука, «вероятным» условием для возвращения российского ядерного оружия на территорию России должен стать отказ США от курса «на подрыв безопасности и суверенитета России и Беларуси». За этой формулировкой скрывается вывод американского ядерного оружия из Европы вкупе с полной ликвидацией всей американской ядерной инфраструктуры в Европе.

#россия #сша #политика #нато #беларусь #белоруссия #ядерное оружие
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хахахер
16:19
было 370 тысяч+ убитых всушников уже
Минобороны РФ: ВСУ при поддержке США могут использовать заражённых малярией комаров против армии РФ
troglodit
16:19
300тыс не способны ни сдержать ни остановить. сплошная профанация. ну и даже на 300 тыс у них оружия то нет толком
300 тыс. военнослужащих НАТО будут размещены у российских границ согласно предварительному плану
Шауль Аронович
16:19
Судя по комментарию нацист это как раз ты.
ВСУ могут пересесть на израильские танки "Merkava" и "Магах"
хахахер
16:18
малярийные комары,киеву уже тут не помогут
Минобороны РФ: ВСУ при поддержке США могут использовать заражённых малярией комаров против армии РФ
troglodit
16:16
они боятся ссориться с Россией. иначе у них там под боком тоже много чего может появиться
Израиль отказался передавать свои танки Merkava Украине
Haaland Nikolaevich
16:09
Имею данную видеокарту в коллекции, и да на 2023 год этой карты именно для новых игр уже не годится, ибо карта не поддерживает аппаратно Dx12, только программно, да и последние драйвера в 2021 вышли, ...
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а тем времянем войска пошли на вашингтон
ВСУ могут приостановить контрнаступление, чтобы обдумать дальнейший план действий и поменять тактику
OgoGoLog
16:06
"это факт" Да, да. ВСУ уничтожила весь боезапас российских Ка-52 своей техникой и другие перефорсы страны 404.
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
Артём Крючков
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УдалЁн
16:03
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