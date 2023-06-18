Нынешняя американская администрация вообще состоит из злых детей. Поэтому и отношения со всеми такие.

Так уж сложилось, что к отношениям с другими государствами на равных Соединённые Штаты в их нынешней формации не готовы. Слабые становятся сателлитами, сильные — оппонентами. Вот и Китай, который уже давно обогнал США в плане реального сектора экономики, воспринимается в Вашингтоне как прямой и, справедливости ради, главный конкурент в экономическом могуществе. Кроме того, однополярный мир потихоньку уходит в закат, и покупать во всём мире ресурсы за зелёную бумагу становится всё сложнее, что прямым образом влияет на уровень жизни в Граде на холме.

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Всё это вылилось в ситуацию, которую глава МИД КНР Цинь Ган сегодня на встрече с государственным секретарём США Энтони Блинкеном назвал самой низкой точкой в китайско-американских дипломатических отношениях с момента их установления.

По словам Цинь Гана, текущая ситуация «не отвечает коренным интересам народов двух стран», а также «не отвечает чаяниям международного сообщества». Как отметил глава китайского МИД, Пекин желает выстраивать с США «предсказуемое, конструктивное и стабильное взаимодействие».

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Его американский коллега Энтони Блинкен, впрочем, в свойственной нынешней американской дипломатии манере заявил, что США будут и дальше продолжать защищать свои интересы и ценности, сотрудничая с партнёрами и союзниками над тем, чтобы усилить американское видение мира. В целом же Блинкен охарактеризовал переговоры с китайской стороной как «откровенные и конструктивные».