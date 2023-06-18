Не секрет, что в странах коллективного Запада правду о текущем конфликте на Украине основные средства массовой информации не говорят. Занимаются этим разве что независимые журналисты, охват аудиторий которых минимален. Делают это мейнстримовые СМИ ради поддержания повестки, ну а политики подобными заявлениями защищают свои неочевидные обычному человеку интересы.
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Тем не менее, ложь нередко выбивается за рамки повестки. Так, например, бывший вице-президент США (при администрации Дональда Трампа) и нынешний кандидат в президенты Майк Пенс считает, что в случае победного окончания украинской кампании армия России не станет задерживаться и перейдёт границу «одной из стран» НАТО: скорее всего, одной (или всех сразу) из балтийских стран или Польши.
Естественно, эти слова Пенс произносит с той целью, чтобы консолидировать американское общество и, что самое главное, элиты, в которых сейчас наблюдается разброд и шатание касательно поддержки Украины, на оказание всесторонней и куда более масштабной военной помощи Киеву.
Вообще, за комментариями Пенса особенно забавно наблюдать на фоне недавних заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, в рамках которых он позволил себе назвать российскую армию «второй по силе на Украине, а не в мире». Мифы о низкой морали российских войск, их плохом снабжении, слабой подготовке и невысоком уровне командования продолжают пышным цветом цвести на Западе даже сейчас, когда натовская техника массово горит в полях на Запорожском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Как-то все эти мифы слабо соотносятся с заявлениями о том, что после Украины Россия почему-то должна пойти дальше. Впрочем, искать логику в заявлениях современных западных функционеров — это, к сожалению, пустая трата времени.