Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин о местонахождении главкома ВСУ Залужного: «Мне кажется, что он за границей»
На вилле, в больнице или на погосте — это осталось без уточнения.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

На протяжении нескольких недель среди пристально следящих за вооружённым конфликтом на Украине людей остаётся неразрешённым вопрос о судьбе главкома ВСУ Валерия Залужного, который внезапно пропал из информационного поля, резко начал «отказывать» СМИ в интервью и даже «вынужден» по каким-то причинам пропускать важные совещания с НАТОвскими военными.

реклама

Всё это породило массу слухов и легенд, сводящихся, впрочем, к одному: Залужного в мире живых якобы нет, и он пал жертвой либо предательства, либо подковёрных интрижек в Киеве, либо точечного российского ракетного удара. В рамках закрытой части встречи президента России с военными корреспондентами и блогерами, которая прошла в начале этой недели, Путину задали вопрос о текущем местонахождении Залужного — явно с расчётом на то, что имея данные разведки такая информация главе государства известна.

Естественно, озвучивать её в публичной плоскости Путин не стал, поэтому ограничился выдачей пищи для ума: «Ну, вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться». Пища для ума заключается в том, что «за границей» можно находиться в разном состоянии.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Недавно по Сети также разошёлся созданный с подачи одного из российских СМИ слух о том, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также был «выведен из строя» во время ракетного удара по штабу ГУР МО Украины, и теперь проходит лечение в Берлине, находясь при этом в тяжёлом состоянии.

#россия #украина #боевые действия
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

ВС РФ отразили мощный удар ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив свыше сотни единиц военной техники
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
33
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
10
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
270
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
10
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
22
ArtMoney - учимся взламывать игры
14
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
5
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
3
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
+

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
15:44
Крысы побежали...
Путин о местонахождении главкома ВСУ Залужного: «Мне кажется, что он за границей»
ЧатоБот
15:41
Да это же просто какой-то бенефис у этого блохастика нынче. Заслуженный КГ/АМ.
Путин о местонахождении главкома ВСУ Залужного: «Мне кажется, что он за границей»
Максим Кардаш
15:36
Core i3 13900k вау
Intel прощается с Pentium и Celeron и отказывается от названий серии процессоров «Core i»
ЧатоБот
15:35
Вот же неугомонный блохастик. Держи свою заслуженную оценку: КГ/АМ.
Рауль Пал прогнозирует огромный рост крипторынка и новые максимумы
FelsheR-BAN100823
15:33
Путин о местонахождении главкома ВСУ Залужного: «Мне кажется, что он за границей»
Тилька Шмидт
15:33
Самое страшное не ядерное оружие, 0 шансы выжить если эта вещь прилетела на ваши позиции. Если вы в окопах вам пи+дец господа!
Новые атаки ВСУ на оборону 58-й армии под Ореховым окончились серьёзными потерями от Солнцепеков
Дмитрий Копылов
15:29
Иди нaxyй
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
usr721
15:28
Махровые байки из склепа.
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
REY_B_
15:27
Лучи, это лохоразвод. Они лишь контраст с яркостью подкручивают. В том же The Last of Us Part I их нет, и всё выглядит круто. И динамические тени на месте, и отражения в зеркалах получше, чем с лучами...
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
Михаил Ефремов
15:24
А ещё не модные автоматы калашникова выбивают все модное дерьмо из укронацистов. Такие дела 🤷‍♂️
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем