На вилле, в больнице или на погосте — это осталось без уточнения.

На протяжении нескольких недель среди пристально следящих за вооружённым конфликтом на Украине людей остаётся неразрешённым вопрос о судьбе главкома ВСУ Валерия Залужного, который внезапно пропал из информационного поля, резко начал «отказывать» СМИ в интервью и даже «вынужден» по каким-то причинам пропускать важные совещания с НАТОвскими военными.

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Всё это породило массу слухов и легенд, сводящихся, впрочем, к одному: Залужного в мире живых якобы нет, и он пал жертвой либо предательства, либо подковёрных интрижек в Киеве, либо точечного российского ракетного удара. В рамках закрытой части встречи президента России с военными корреспондентами и блогерами, которая прошла в начале этой недели, Путину задали вопрос о текущем местонахождении Залужного — явно с расчётом на то, что имея данные разведки такая информация главе государства известна.

Естественно, озвучивать её в публичной плоскости Путин не стал, поэтому ограничился выдачей пищи для ума: «Ну, вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться». Пища для ума заключается в том, что «за границей» можно находиться в разном состоянии.

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Недавно по Сети также разошёлся созданный с подачи одного из российских СМИ слух о том, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также был «выведен из строя» во время ракетного удара по штабу ГУР МО Украины, и теперь проходит лечение в Берлине, находясь при этом в тяжёлом состоянии.